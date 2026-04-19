Από το Ντουμπάι και τα άλλα Εμιράτα φεύγουν στρατιές επενδυτών. Κάποιος θα ‘λεγε «τυχερή Κύπρος ξανά για να πάρει το μερτικό της από τα προβλήματα των γειτόνων μας». Αυτή τη φορά όμως το συστημα δεν λειτουργεί, ναν’ καλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο κόσμος επιστρέφει στην Ευρώπη και σε χώρες που έχουν παρόμοιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς με την Κύπρο, όπως η Ελβετία.

Γιατί η Κύπρος δεν πιάνει κόσμο;

Για εκείνο το ντρόουν που έπεσε πάνω σε ένα υπόστεγο στις Βρετανικές Βάσεις; Γι’ αυτό το επεισόδιο θα μπορούσαμε να μην πούμε και τίποτα ή να το κρατήσουμε χαμηλά, αλλά ο επικοινωνιακός μας Πρόεδρος ήθελε να κάνει το κομμάτι του. Βγήκε και παρουσίασε την Κύπρο ως στόχο, περίπου μας έβαλε στην ίδια μοίρα με τα Εμιράτα και τον Λίβανο. Βγήκε στα μπαλκόνια και άρχισε να ζητά βοήθεια και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με αποτέλεσμα ο μέσος Ευρωπαίος να θεωρεί ότι η Κύπρος δέχεται μαζική επίθεση από το Ιράν.

Τι πέτυχε με αυτή την κίνηση; Εμφανίστηκε ως τεράστιος ηγέτης τον οποίο η ΕΕ έσπευσε να στηρίξει αποστέλοντας αεροπλάνα και βαπόρια. Ήρθε ο Μακρόν, ήρθε και ο Μητσοτάκης, είχαμε μεγάλες δηλώσεις, αγκαλίτσες και φιλάκια, άνοιξε και θέμα Βάσεων για να ικανοποιηθεί και το ΕΛΑΜ, οπότε ο κ. Πρόεδρος πήρε το δωράκι του. Ο μέσος Κύπριος στις δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν του έδωσε υψηλά νούμερα στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής αναδεικνύοντάς τον σε παγκόσμιο ηγέτη! Μετά βεβαίως ξεκίνησαμε να πληρώνουμε τον λογαριασμό.

Χάσαμε το 70% του τουρισμού, η οικονομία μας κινδυνεύει, οι μεγάλες επιχειρήσεις που φεύγουν από τα Εμιράτα δεν μας προτιμούν, ενώ δυναμιτίσαμε και το Κυπριακό αφού η Τουρκία (ευκαιρία έψαχνε) έσπευσε να μας πει ότι γίναμε στρατιωτική βάση της Δύσης και του Ισραήλ. Με λίγα λόγια, μπράβο Πρόεδρε. Έκαμες τα σιόνιν τζαι γυαλλίν!

ΘΟΥΚΗΣ