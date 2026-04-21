Ρήτρα 42.7, ενέργεια και προϋπολογισμός ΕΕ στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο μετά την ένταξή της

Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην περιοχή, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, θα βρεθούν στο επίκεντρο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κύπρο, το πρώτο μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, «την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο της Προεδρίας μας το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι το πρώτο που γίνεται στη χώρα μας από την ένταξή μας το 2004, ένα ιδιαίτερα σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου θα συζητηθούν πρώτον, οι εξελίξεις στην περιοχή και ειδικότερα οι επιπτώσεις που προκύπτουν».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι όλα τα κράτη-μέλη αναμένουν την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις ανακοινώσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα συζητηθεί για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το επιχειρησιακό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας 42.7, με αφορμή την ενεργοποίησή της από την Κύπρο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί επίσης το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034, με τον Πρόεδρο να επισημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνοκρατικές συζητήσεις στο πλαίσιο της προεργασίας.

«Θα δοθεί πολιτική κατεύθυνση από πλευράς των ηγετών, με στόχο τον Ιούνιο ως προεδρία να παρουσιάσουμε ένα ώριμο πακέτο διαπραγματεύσεων, με συγκεκριμένους αριθμούς όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, στο πλαίσιο της συνόδου θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση με ηγέτες της περιοχής, μεταξύ άλλων από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία.

«Όχι μόνο για να συζητήσουμε τις εξελίξεις, αλλά και για το πώς συγκεκριμένα αναβαθμίζουμε τη σχέση μας με την περιοχή σε στρατηγική. Και αυτό είναι ένας στόχος της Προεδρίας μας», σημείωσε, τονίζοντας τη σημασία της συνάντησης στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει την παροχή πρόσθετης βοήθειας προς τον Λίβανο, πέραν της οικονομικής στήριξης που έχει ήδη δοθεί.

«Σήμερα θα αποφασίσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά και από σχετικό αίτημα του Προέδρου του Λιβάνου, πέραν της οικονομικής βοήθειας που δώσαμε, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, την παροχή φαρμακευτικής βοήθειας αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ», ανέφερε.