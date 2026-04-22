Οδυσσέας και ΔΗΣΥ

Σχόλια και συζητήσεις στα ΜΚΔ προκάλεσε η δήλωση του επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι δεν θα είχε πρόβλημα να στηρίξει υποψήφιο του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές του 2028. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Μιχαηλίδης απαντούσε σε ένα υποθετικό ερώτημα που αφορούσε το δίλημμα που θα αντιμετώπιζε το ΑΛΜΑ εάν στον δεύτερο γύρο είχε να επιλέξει μεταξύ υποψήφιου του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ. Ερωτήθηκε εάν σε μια τέτοια περίπτωση υπήρχε ενδεχόμενο το ΑΛΜΑ, να στηρίξει τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ και απάντησε αυτό εξαρτάται από τα πρόσωπα. Συμπλήρωσε δε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να στηρίξει υποψήφιο του ΔΗΣΥ.

