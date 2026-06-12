Η Ινδία παραδίδει τον BHISHM Cube στην Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σε τελετή που διοργανώθηκε στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Manish, παρέδωσε τον BHISHM Cube, εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ινδίας, στον Αντιστράτηγο Emmanouel Theodorou, Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναπτυγμένος στο πλαίσιο της ινδικής πρωτοβουλίας «Aarogya Maitri» (Συνεργασία για την Υγεία), ο BHISHM Cube είναι ένα αρθρωτό ιατρικό κιτ αντιμετώπισης τραυμάτων, κατασκευασμένο στην Ινδία, σχεδιασμένο για ταχεία ανάπτυξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων σεισμών, πλημμυρών, κυκλώνων, κατολισθήσεων και καταστάσεων σύγκρουσης. Σχεδιασμένος για την παροχή κρίσιμης φροντίδας κατά τη διάρκεια της «χρυσής ώρας», μπορεί να υποστηρίξει την περίθαλψη έως και 300 ασθενών και περιλαμβάνει φορητό διαγνωστικό εξοπλισμό, επείγον ιατρικό υλικό και χειρουργική υποστήριξη, διαχείριση αποθεμάτων μέσω τεχνολογίας RFID και ψηφιακή διασύνδεση μέσω της εφαρμογής BHISHM.

Η παράδοση αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση της φιλίας της Ινδίας προς την Κύπρο και της δέσμευσής της στην ανθρωπιστική βοήθεια, την αντιμετώπιση καταστροφών, την επείγουσα ιατρική ανταπόκριση και την ετοιμότητα σε περιόδους κρίσης. Αντανακλά επίσης την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της τεχνολογίας.

Η τελετή ακολουθεί μια σειρά σημαντικών διπλωματικών οροσήμων. Κατά την Κρατική Επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία από τις 20 έως τις 23 Μαΐου 2026, οι δύο χώρες αναβάθμισαν τις σχέσεις τους σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση, ένα ιστορικό βήμα που βασίζεται στη δυναμική που δημιουργήθηκε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Narendra Modi στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2025, την πρώτη επίσκεψη Ινδού Πρωθυπουργού στην Κύπρο μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Μιλώντας στην τελετή, ο Ύπατος Αρμοστής κ. Manish χαρακτήρισε την παράδοση του BHISHM Cube ως εκδήλωση της ινδικής πολιτισμικής αρχής «Vasudhaiva Kutumbakam», δηλαδή «ο κόσμος είναι μία οικογένεια». Σημείωσε ότι η προσέγγιση της Ινδίας στις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις υπερβαίνει τη στρατηγική συνεργασία, αντανακλώντας την ετοιμότητα της χώρας να μοιράζεται δυνατότητες που προστατεύουν ζωές και ενισχύουν την ανθρωπιστική ετοιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπογράμμισε επίσης ότι ο BHISHM Cube αποτελεί έκφραση της προόδου της Ινδίας στην καινοτομία στον τομέα της υγείας, στην ιατρική εφοδιαστική αλυσίδα που υποστηρίζεται από την τεχνολογία και στην επείγουσα ανταπόκριση που συνδέεται με την άμυνα, εκφράζοντας υπερηφάνεια για την παροχή αυτής της δυνατότητας στην Κύπρο, έναν πολύτιμο φίλο και στρατηγικό εταίρο.