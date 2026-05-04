Σακίρα: Το φαντασμαγορικό σόου στο Ρίο μπροστά σε 2 εκατομμύρια θαυμαστές (βίντεο)

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ Σακίρα χάρισε μια μοναδική, δωρεάν συναυλία στην παραλία της Κοπακαμπάνα το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο, το σόου προσέλκυσε 2 εκατομμύρια θαυμαστές σε μια από τις πιο εμβληματικές ακτές του κόσμου.

Η εμφάνιση ακολούθησε τις αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga τον περασμένο χρόνο, οι οποίες είχαν επίσης συγκεντρώσει πλήθος κόσμου στην απέραντη παραλία. Για τη Σακίρα, η συναυλία ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια), η οποία πήρε το όνομά της από το ομώνυμο άλμπουμ του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ