Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Σακίρα: Το φαντασμαγορικό σόου στο Ρίο μπροστά σε 2 εκατομμύρια θαυμαστές (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

H συναυλία ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια).

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ Σακίρα χάρισε μια μοναδική, δωρεάν συναυλία στην παραλία της Κοπακαμπάνα το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο, το σόου προσέλκυσε 2 εκατομμύρια θαυμαστές σε μια από τις πιο εμβληματικές ακτές του κόσμου.

Η εμφάνιση ακολούθησε τις αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga τον περασμένο χρόνο, οι οποίες είχαν επίσης συγκεντρώσει πλήθος κόσμου στην απέραντη παραλία. Για τη Σακίρα, η συναυλία ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια), η οποία πήρε το όνομά της από το ομώνυμο άλμπουμ του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΣΥΝΑΥΛΙΑΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΒΙΝΤΕΟΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα