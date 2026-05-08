H Σακίρα αποκάλυψε τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ, δείτε το βίντεο από το Μαρακάνα για το «Dai Dai»

Το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποκάλυψε η Σακίρα.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η Λατίνα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Dai Dai» που θα αποτελέσει τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το βίντεο του τραγουδιού στο οποίο συμμετέχει και ο τραγουδιστής από τη Νιγηρία, Burna Boy, και θα κυκλοφορήσει ολόκληρο στις 14 Μαΐου, γυρίστηκε στο Μαρακανά της Βραζιλίας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Σακίρα τραγουδάει το επίσημο τραγούδι για Μουντιάλ μετά το Waka Waka για το τουρνουά του 2010 στη Νότια Αφρική.

