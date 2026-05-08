«Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή»: Ο Ομπάμα επιμένει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους (βίντεο)

Ο Μπάρακ Ομπάμα μίλησε με χιούμορ αλλά και σαφήνεια για το ζήτημα των εξωγήινων και των UFO κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, αφήνοντας να εννοηθεί πως προσωπικά θα ήθελε πολύ να υπάρξει κάποια μορφή επικοινωνίας με εξωγήινη ζωή. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η ανθρώπινη φαντασία πάντα γοητευόταν από το ενδεχόμενο να μην είμαστε μόνοι στο σύμπαν, ωστόσο τόνισε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει στην κατοχή της μυστικά στοιχεία ή επαφές με εξωγήινους οργανισμούς.

Όπως αναφέρει το Entertainment Weekly, η συζήτηση για τους εξωγήινους πήρε μια ξεχωριστή τροπή όταν ο πρώην πρόεδρος παραδέχτηκε πως δεν υπάρχουν μυστικά για εξωγήινους που κρατά η κυβέρνηση. Παρά τις δηλώσεις του για την ύπαρξη εξωγήινων, ο Ομπάμα ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινες ζωές.

Σε συνέχεια των δηλώσεών που είχε κάνει για την ύπαρξη εξωγήινων, ο Ομπάμα εξήγησε πως η κυβέρνηση είναι αδύνατο να κρατήσει κρυφές πληροφορίες, ακόμα και αν υπήρχαν φωτογραφίες ή αποδείξεις για εξωγήινα σκάφη. «Η κυβέρνηση είναι τρομερή στο να κρατάει μυστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην συνέχεια, συμπλήρωσε με μια δόση χιούμορ: «Αν υπήρχαν εξωγήινοι ή διαστημόπλοια υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σίγουρα κάποιος θα είχε βγάλει μια selfie με έναν εξωγήινο και θα την είχε στείλει στην κοπέλα του για να την εντυπωσιάσει».

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, με το γνωστό του στυλ, προχώρησε με το σχόλιο ότι κάποια από τα κτήρια της κυβέρνησης ίσως να έμοιαζαν με διαστημόπλοια που μόλις είχαν προσγειωθεί, κάνοντας έναν υπαινιγμό στην προεδρική βιβλιοθήκη του Ομπάμα, η οποία αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο.

«Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή»

Αν και ο πρώην πρόεδρος διαβεβαιώνει πως δεν έχει συναντήσει εξωγήινους, παραδέχεται πως εξακολουθεί να ελπίζει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και εκφράζει την επιθυμία του να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους. «Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία του στην διπλωματία και η φιλική του προσωπικότητα τον καθιστούν ιδανικό πρεσβευτή για τη Γη.

«Είμαι φιλικός και μπορώ να δώσω την εμπειρία από θέματα διπλωματίας… Νομίζω θα τα κατάφερνα καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Ομπάμα.

Ο Κόλμπερτ, λαμβάνοντας τον ρόλο του υπεύθυνου για τις εξωγήινες σχέσεις, του απάντησε πως «θα το έχουμε υπόψη μας», γελώντας με την επιθυμία του Ομπάμα να εκπροσωπήσει τον πλανήτη.

Ο Μπάρακ Ομπάμα δεν παρέλειψε να επαναλάβει για άλλη μια φορά πως, αν και το σύμπαν είναι τεράστιο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αποδείξεις για επικοινωνία με εξωγήινους, και ότι «συγκεντρωθήκαμε εδώ για να αναφέρουμε κάτι τέτοιο, και δεν έχουμε καμία τέτοια απόδειξη»

