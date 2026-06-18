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ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο Τραμπ υπογράφει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν στις Βερσαλλίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ. «Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις το υπέγραψα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας στις Βερσαλλίες μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της G7.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από το Παλάτι των Βερσαλλιών απόψε ότι υπέγραψε ένα αντίγραφο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

«Υπογράφηκε», είπε ο Τραμπ. «Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις το υπέγραψα».

 

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από την στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά την υπογραφή τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι δημοσίευσε λίγο αργότερα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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