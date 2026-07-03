Χανιά: Σοκαριστική προσπέραση βυτιοφόρου σε δρόμο μεγάλης κίνησης – Αναζητείται ο οδηγός (βίντεο)

Έκανε προσπέραση με ογκώδες όχημα σε ώρα απίστευτης κίνησης – Η εταιρεία που εργάζεται δρομολογεί την απόλυσή του, αναζητείται από την Αστυνομία.

Ένα απίστευτο βίντεο από κάμερες που έχει τοποθετήσει όχημα ΤΑΧΙ καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, στον δρόμο του αεροδρομίου.

Στο συμβάν που καταγράφηκε στον δρόμο του αεροδρομίου μετά τον οικισμό «Πυθάρι», ένα βυτιοφόρο όχημα κινήθηκε με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έκανε προσπεράσεις, γεγονός που είχε τεράστιο βαθμό επικινδυνότητας να προκληθεί δυστύχημα με τραγικές συνέπειες.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός του ογκώδους οχήματος αναβοσβήνει τα φώτα στον οδηγό του ΙΧ που καταγράφει τη σκηνή, για να τον προσπεράσει, ενώ στη συνέχεια του κορνάρει. Αμέσως μετά, τον προσπερνάει, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εν ώρα μεγάλης κίνησης και με δεκάδες αυτοκίνητα να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, η εταιρεία που εργάζεται ο οδηγός έχει ήδη δρομολογήσει την απόλυσή του, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η Αστυνομία ερευνά τα ίχνη του οδηγού που μέχρι στιγμής αγνοείται. «Σύντομα θα έχουμε νεότερα για τον οδηγό», είπε στο ertnews.gr η Διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων, Ευστρατία Κουλαρά, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατα πρόστιμα

Φυσικά, τον οδηγό του βυτιοφόρου αναμένουν βαρύτατα πρόστιμα.