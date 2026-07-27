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Τρομακτικό ατύχημα στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες: Αθλητής έπεσε με το κεφάλι από το μονόζυγο (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η διοργάνωση διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι ιατρικές ομάδες έσπευσαν αμέσως κοντά του, καθώς ο 19χρονος αθλητής παρέμεινε ακίνητος στα πρώτα λεπτά μετά την πτώση

 

Σοβαρό ατύχημα στον τελικό του ομαδικού της ενόργανης γυμναστικής ανδρών στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες προκάλεσε παγωμάρα στη Glasgow International Arena, όταν ο Άγγλος γυμναστής Γκάμπριελ Λάνγκτον τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθειά του στο μονόζυγο.

Ο 19χρονος αθλητής έχασε τη λαβή του την ώρα που εκτελούσε το πρόγραμμά του και έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων, χτυπώντας με το κεφάλι στο έδαφος. Η διοργάνωση διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι ιατρικές ομάδες έσπευσαν αμέσως κοντά του, καθώς ο Λάνγκτον παρέμεινε ακίνητος στα πρώτα λεπτά μετά την πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα ο νεαρός γυμναστής έδειξε σημάδια ανταπόκρισης, καθώς φέρεται να κούνησε τα πόδια του. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, έχοντας ακινητοποιηθεί με αυχενικό κηδεμόνα, ενώ οι θεατές τον χειροκρότησαν θερμά μετά από αρκετά λεπτά σιωπής και αγωνίας.

Η ομοσπονδία γυμναστικής της Αγγλίας ευχαρίστησε τις ιατρικές ομάδες για την άμεση παρέμβασή τους, αναφέροντας ότι ο αθλητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πως νεότερη ενημέρωση θα δοθεί μόλις υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες.

Ο Λάνγκτον είχε μπει την τελευταία στιγμή στην αποστολή της Αγγλίας, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μαξ Γουίτλοκ, έξι φορές Ολυμπιονίκη. Το μονόζυγο ήταν το τελευταίο όργανο για την αγγλική ομάδα στον τελικό του ομαδικού.

Παρά το σοκ που προκάλεσε το ατύχημα, η Αγγλία κατέκτησε τελικά το ασημένιο μετάλλιο. Ωστόσο, η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του 19χρονου γυμναστή επισκίασε την επιτυχία, με την αγωνία να είναι εμφανής στα πρόσωπα αθλητών, προπονητών και θεατών.

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