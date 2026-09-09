Απρόσμενη επισκέπτρια στην Πέγεια: Φώκια κάνει βόλτα στα νερά της Πάφου και προκαλεί ενθουσιασμό (video)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει μια φώκια να κολυμπά αμέριμνη στα νερά της Πέγειας, στην επαρχία Πάφου, προσφέροντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα.

Στο βίντεο, το θαλάσσιο θηλαστικό φαίνεται να κινείται ήρεμα πολύ κοντά στην ακτή, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή. Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό σε όσους βρέθηκαν στο σημείο, ενώ οι εικόνες άρχισαν γρήγορα να αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία φώκιας στα κυπριακά νερά δεν είναι πρωτόγνωρη, ωστόσο κάθε σχετική εμφάνιση προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως όταν το ζώο πλησιάζει τόσο κοντά σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές.