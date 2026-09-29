Πορτρέτο του εαυτού του έλαβε ως δώρο ο Φειδίας Παναγιώτου - «Συμπαντική και οικουμενική η παρουσία του», λέει ο ζωγράφος που το φιλοτέχνησε

Σε μια ανάρτηση που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη, ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος του Κόμματος «Άμεση Δημοκρατία», Φειδίας Παναγιώτου, επέλεξε να παρουσιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πορτρέτο του εαυτού του, το οποίο φιλοτέχνησε και του χάρισε ο ζωγράφος Γιώργος Γεωργίου.

Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου χαρακτήρισε το έργο «το ομορφότερο δώρο που πήρα στη ζωή μου», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολική αξία του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο ζωγράφος Γιώργος Γεωργίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη «συμπαντική και οικουμενική παρουσία» του Φειδία, προσδίδοντας στο πορτρέτο έναν ιδιαίτερα εγκωμιαστικό χαρακτήρα.