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«Χωρίς Τήβεννο»: Αναξιοποίητος ο πλούτος των κυπριακών πανεπιστημίων (podcast)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα κυπριακά πανεπιστήμια δεν είναι πια απλώς χώροι σπουδών και απόκτησης πτυχίων. Παράγουν έρευνα, γνώση και εξειδίκευση, διαθέτουν ερευνητές και ακαδημαϊκούς που μπορούν να συμβάλουν πολύ πιο ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο, στη λήψη αποφάσεων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Το ζητούμενο είναι αν αυτός ο πλούτος βγαίνει από τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και τα επιστημονικά περιοδικά ή αν παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, αναξιοποίητος.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του «Πολίτη» «Χωρίς Τήβεννο», με καλεσμένους τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick, Γιώργο Δημοσθένους, και τον αντιπρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνο Λεωνίδου, ανοίγουμε τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο των πανεπιστημίων στην Κύπρο, την έρευνα που δεν πρέπει να μένει στα χαρτιά και τη γνώση που οφείλει να επιστρέφει στην κοινωνία.

Η συζήτηση δεν μένει μόνο στο ερώτημα πόσα πανεπιστήμια αντέχει μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος. Πηγαίνει στο τι σημαίνει ποιοτικό πανεπιστήμιο, πώς στηρίζεται η έρευνα, πώς συνεργάζονται τα ιδρύματα μεταξύ τους και πώς η ακαδημαϊκή γνώση μπορεί να αποκτήσει πραγματικό αντίκτυπο έξω από τους πανεπιστημιακούς κύκλους.

Στο τραπέζι μπαίνουν επίσης το κυπριακό σχολείο, η πίεση της ύλης, οι εξετάσεις, το πτυχίο και η ανάγκη για κριτική σκέψη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν καλείται απλώς να δίνει τίτλους σπουδών, αλλά να διαμορφώνει ανθρώπους που μπορούν να σκέφτονται, να αξιολογούν την πληροφορία και να σταθούν σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

 

#ΧΩΡΙΣ ΤΗΒΕΝΝΟ

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Λογότυπο Altamira

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