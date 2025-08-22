Βίντεο: «Αντίο» στον Φρανκ Κάπριο, τον πιο συμπονετικό δικαστή στον κόσμο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ακόμη και το βίντεο που παρουσιάζει την πρωινή του ρουτίνα με βούρτσισμα των δοντιών του περνά στην ιστορία με 5 εκατομμύρια προβολές.

Ο δημοφιλής Αμερικανός δικαστής και τηλεοπτική προσωπικότητα Frank Caprio πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος, αλλά «κερδίζοντας την αιωνιότητα για την «ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Σε μια 40χρονη καριέρα στο Ρόουντ Άιλαντ, χρησιμοποίησε τη συμπόνια και το χιούμορ για να κάνει κρίσεις με γνώμονα τις προσωπικές «ιστορίες» των ανθρώπων στο εδώλιο.

Τα βίντεο του δικαστή Κάπριο να προεδρεύει σε υποθέσεις στην επιτυχημένη τηλεοπτική του εκπομπή «Caught in Providence» έχουν συγκεντρώσει δισεκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό τον τίτλο ο «πιο καλός δικαστής στον κόσμο».

Aπό το να προσκαλεί παιδιά να καθίσουν μαζί του πίσω από το έδρανο κατά τη διάρκεια των υποθέσεων, μέχρι το να παρουσιάζει το λούτρινο παιχνίδι-«μίνι δικαστής» ως σωσία του, τα βίντεο χαρακτηρίζονται ανάρπαστα.

Ο Κάπριο έγραψε αυτοβιογραφία με τίτλο «Συμπόνια στο Δικαστήριο: Ιστορίες που αλλάζουν τη ζωή».

Ο δικαστής Κάπριο αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζόις Κάπριο, με την οποία είναι παντρεμένος σχεδόν 60 χρόνια, καθώς και τα πέντε παιδιά τους, τα επτά εγγόνια τους και τα δύο δισέγγονα τους.

ertnews.gr

