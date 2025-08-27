ΥΠΟΙΚ: Υπό μελέτη η καταβολή των €25 εκ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

Μετά την απόφαση της ΡΑΕΚ, το ζήτημα της καταβολής των €25 εκ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας είναι ένα θέμα που βρίσκεται υπό μελέτη από την Κυβέρνηση, επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Ερωτηθείς σχετικά, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο Υπουργός επανέλαβε τη θέση του ότι «θα πρέπει να διασφαλιστούν πολλές πτυχές του θέματος και κυρίως η οικονομική βιωσιμότητα και πέραν πάσης αμφιβολίας να εξακριβωθεί ότι θα υπάρχει μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, μπαίνοντας σε αυτό το έργο, όταν κρίνουμε ως Κυβέρνηση», είπε.

Απαντώντας σε σχόλιο ότι η διαδικασία κρατάει αρκετούς μήνες, ο Υπουργός παρέπεμψε σε αντίστοιχο θέμα που προέκυψε μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Ιταλίας, όπου ο αντίστοιχος ρυθμιστής της Ιταλίας «έχει πολύ έντονες απόψεις και γίνονται συζητήσεις. Αυτά τα έργα είναι πολύ μεγάλα, πολύ κοστοβόρα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, για να μη δημιουργήσουμε προβλήματα αντί να επιλύσουμε», είπε.

Σε ερώτηση για το χρονικό περιθώριο της απόφασης, ο κ. Κεραυνός είπε ότι το θέμα δεν εξετάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο βλέπει κυρίως την οικονομική πτυχή. Από εκεί και πέρα, είπε ότι υπάρχουν και τεχνικά θέματα που επεξεργάζονται άλλα Υπουργεία και την κατάλληλη στιγμή θα υπάρξει μία συζήτηση σε επίπεδο Κυβέρνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ