Οριακά κέρδη καταγράφει την Τετάρτη το ΧΑΚ

Οριακά κέρδη παρουσιάζει την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης, στις 12:27, βρισκόταν στις 297,01 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,42%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 βρισκόταν στις 180,43 μονάδες, καταγράφοντας οριακή αύξηση σε ποσοστό 0,44%. Την ίδια ώρα, η αξία των συναλλαγών βρισκόταν στις €585.199,37.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ανοδικά κινούνται ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 1,17%, της Εναλλακτικής Αγοράς 0,62%, της Κύριας Αγοράς 0,39% και των Ξενοδοχείων 0,33%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €477.568,40 (πτώση 1,02%), της Demetra Holdings με €59.484,31 (άνοδος 1,19%), της The Cyprus Cement με €24.100,50 (χωρίς μεταβολή), της Petrolina (Holdings) με €8.628,32 (χωρίς μεταβολή) και της Logicom με €7.541,00 (άνοδος 1,41%).

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 7 κινούνται ανοδικά, 2 πτωτικά και 2 παραμένουν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανερχόταν σε 79.

Πηγή: ΚΥΠΕ