Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

ΕΔΕΚ: «Ουδέποτε τέθηκε θέμα αποπομπής του Ανδρέα Αποστόλου»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο κ. Αποστόλου είχε κληθεί να παραστεί στη συνεδρίαση, ώστε να εξηγήσει προσωπικά την απόφασή του και να διεξαχθεί «νηφάλια συζήτηση». Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.

Σε έκτακτη συνεδρίασή του το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ εξέτασε την απόφαση του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου να αποχωρήσει από το κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι «ουδέποτε τέθηκε, συζητήθηκε ή υπήρξε οποιαδήποτε σκέψη αποπομπής του».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο κ. Αποστόλου είχε κληθεί να παραστεί στη συνεδρίαση, ώστε να εξηγήσει προσωπικά την απόφασή του και να διεξαχθεί «νηφάλια συζήτηση». Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ ξεκαθαρίζει ότι στον πολιτικό της αγώνα «δεν περισσεύει κανείς» και επαναλαμβάνει την ανοιχτή πρόσκληση σε όσους ταυτίζονται με τις θέσεις του κόμματος να ενταχθούν στις τάξεις του.

Το Πολιτικό Γραφείο αναφέρεται και στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για ενδεχόμενη συμφωνία του κ. Αποστόλου με άλλο κόμμα, εκφράζοντας την ευχή να διαψευστούν.

Κλείνοντας, η ΕΔΕΚ τονίζει ότι θα συνεχίσει «τον αγώνα για τον τόπο, την πατρίδα και τον λαό με ήθος και ειλικρίνεια», έχοντας ως πυξίδα την ιστορία της και τις παρακαταθήκες του ιδρυτή της, Βάσου Λυσσαρίδη.

                       

Tags

ΕΔΕΚΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited