ΕΔΕΚ: «Ουδέποτε τέθηκε θέμα αποπομπής του Ανδρέα Αποστόλου»

Σε έκτακτη συνεδρίασή του το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ εξέτασε την απόφαση του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου να αποχωρήσει από το κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι «ουδέποτε τέθηκε, συζητήθηκε ή υπήρξε οποιαδήποτε σκέψη αποπομπής του».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο κ. Αποστόλου είχε κληθεί να παραστεί στη συνεδρίαση, ώστε να εξηγήσει προσωπικά την απόφασή του και να διεξαχθεί «νηφάλια συζήτηση». Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ ξεκαθαρίζει ότι στον πολιτικό της αγώνα «δεν περισσεύει κανείς» και επαναλαμβάνει την ανοιχτή πρόσκληση σε όσους ταυτίζονται με τις θέσεις του κόμματος να ενταχθούν στις τάξεις του.

Το Πολιτικό Γραφείο αναφέρεται και στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για ενδεχόμενη συμφωνία του κ. Αποστόλου με άλλο κόμμα, εκφράζοντας την ευχή να διαψευστούν.

Κλείνοντας, η ΕΔΕΚ τονίζει ότι θα συνεχίσει «τον αγώνα για τον τόπο, την πατρίδα και τον λαό με ήθος και ειλικρίνεια», έχοντας ως πυξίδα την ιστορία της και τις παρακαταθήκες του ιδρυτή της, Βάσου Λυσσαρίδη.