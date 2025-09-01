Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης: Γιατί λέμε «όχι» σε ΑΤΑ 100%

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» με τη Γεωργία Χαννή, φιλοξενούμε τον Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ.
Ο κ. Ρουσουνίδης εξηγεί γιατί οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν συναινούν στην απόδοση της ΑΤΑ στο 100%, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να αλλάξει η αρχιτεκτονική της ΑΤΑ.
Παράλληλα, αναφέρεται:
-
Στη φορολογική μεταρρύθμιση και την ανάγκη για ένα σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα.
-
Στις υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας και τις διαβεβαιώσεις που έλαβε.
-
Στο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
-
Στην αποχώρηση ισραηλινής εταιρείας από την Κύπρο.
-
Στο αν τον ενδιαφέρει ενδεχόμενη υπουργοποίηση.
📌 Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση και μάθετε όλες τις εξελίξεις γύρω από την οικονομία της Κύπρου.