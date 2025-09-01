Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης: Γιατί λέμε «όχι» σε ΑΤΑ 100%

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» με τη Γεωργία Χαννή, φιλοξενούμε τον Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ.

Ο κ. Ρουσουνίδης εξηγεί γιατί οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν συναινούν στην απόδοση της ΑΤΑ στο 100%, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να αλλάξει η αρχιτεκτονική της ΑΤΑ.

Παράλληλα, αναφέρεται:

Στη φορολογική μεταρρύθμιση και την ανάγκη για ένα σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα.

Στις υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας και τις διαβεβαιώσεις που έλαβε.

Στο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην αποχώρηση ισραηλινής εταιρείας από την Κύπρο.

Στο αν τον ενδιαφέρει ενδεχόμενη υπουργοποίηση.

📌 Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση και μάθετε όλες τις εξελίξεις γύρω από την οικονομία της Κύπρου.