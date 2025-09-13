Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Eurobasket 2025: Τα συγχαρητήρια Ερντογάν στον Αταμάν για τη νίκη επί της Ελλάδας και τα τουρκικά ΜΜΕ (φώτος, βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μετά τη νίκη, με σκορ 94-68, τα τουρκικά μέσα πανηγυρίζουν την πρόκριση της χώρας τους με προκλητικούς τίτλους.

Η εθνική Ελλάδος δεν τα κατάφερε στον ημιτελικό του Eurobasket απέναντι στην Τουρκία και πλέον θα αγωνιστεί αύριο στον μικρό τελικό με στόχο την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Μετά τη νίκη με σκορ 94-68 τα τουρκικά μέσα να πανηγυρίζουν την πρόκριση της χώρας τους με προκλητικούς τίτλους όπως «θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» και «τσακίσαμε τους Έλληνες και πάμε στον τελικό», όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ. 

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη μεριά του δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X «Ας είναι ο Αλλάχ ο βοηθός σας, ας είναι το τέλος η κατάκτηση του τουρνουά».

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες της εθνικής Τουρκίας για να τους συγχαρεί στα αποδυτήρια. «Χάρηκα ιδιαίτερα και ευχαριστώ πολύ που μας κάνατε να ζήσουμε αυτές τις στιγμές», είπε ο Ερντογάν στον προπονητή της Τουρκίας Εργκίν Αταμάν στην τηλεφωνική επικοινωνία τους.

 

 

Πηγή: lifo.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

