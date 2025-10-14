Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η διάσωση οικογένειας με τρία παιδιά-Όρκες επιτέθηκαν στο σκάφος τους ανοιχτά της Πορτογαλίας

Αυξάνονται τα περιστατικά με όρκες στα ανοιχτά της Πορτογαλίας

Η Πορτογαλική Πολεμική Αεροπορία βοήθησε στη διάσωση μίας πενταμελούς οικογένειας αφού το σκάφος τους τους βυθίστηκε μετά από επίθεση από όρκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής περίπου 55 μίλια νοτιοανατολικά του Πενίτσε όταν όρκες χτύπησαν το σκάφος τους προκαλώντας ρήγμα. Οι γονείς τους κατάφεραν να στείλουν ένα SOS και να μπουν μαζί με τα παιδιά τους ηλικίας 8, 10 και 12 ετών σε μια σωσίβια λέμβο πριν το σκάφος αρχίσει να βυθίζεται. Ένα αλιευτικό σκάφος έφτασε στο σημείο και τους περισυνέλεξε και λίγο αργότερα στρατιωτικό ελικόπτερο ανέλαβε την διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Εκτός από το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, κινητοποιήθηκαν επίσης μια φρεγάτα του Ναυτικού και μια σωσίβια λέμβος από τη Λιμενική Αρχή του Πενίτσε.

Η οικογένεια που είχε αποπλεύσει από τη Λοριάν στη Βρετάνη στις 29 Σεπτεμβρίου, είχε πραγματοποιήσει στάσεις στη Λα Κορούνια και στην Πόρτο πριν ταξιδέψει νοτιότερα. Μετά τη διάσωση λαμβάνει βοήθεια από τις γαλλικές προξενικές αρχές.

Αυξάνονται τα περιστατικά με όρκες στα ανοιχτά της Πορτογαλίας

Τον περασμένο μήνα, όρκες βύθισαν ένα γιοτ που μετέφερε πέντε άτομα, κοντά στην παραλία Fonte da Telha, νότια της Λισαβόνας. Την ίδια ημέρα, το ίδιο κοπάδι από όρκες επιτέθηκε σε ένα άλλο σκάφος στην περιοχή, το Nova Vida.

Μεταξύ 2020 και 2023, αναφέρθηκαν περίπου 500 επιθέσεις από όρκες. Δεν έχουν τραυματιστεί άνθρωποι, αλλά το 20% των σκαφών που έγιναν στόχος έχουν υποστεί ζημιές και αρκετά έχουν χαθεί.

Μέχρι το Σάββατο οι ναυτιλιακές αρχές της Πορτογαλίας έστειλαν 61 προειδοποιήσεις σχετικά με αλληλεπιδράσεις με τα θηλαστικά στα ανοικτά των ακτών της χώρας, σε σύγκριση με μόλις 45 όλο το 2024.

Πηγή: iefimerida.gr

