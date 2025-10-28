Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σπάνιες εικόνες χαράς από τη Λωρίδα της Γάζας λόγω El Clásico (βίντεο)

Ένα τοπικό καφέ υποδέχθηκε φίλους της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης για τον πολυαναμενόμενο αγώνα

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις για την Πόλη της Γάζας, ένα μικρό καφέ κατάφερε να γίνει σημείο συνάντησης και χαράς για τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Οι ελλείψεις και οι διακοπές ρεύματος δεν στάθηκαν εμπόδιο αυτή τη φορά για τους φίλους της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, συγκεντρώθηκαν σε ένα τοπικό καφέ για να παρακολουθήσουν το πολυαναμενόμενο El Clásico.

Όταν το ρεύμα κόπηκε, οι θαμώνες δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια: άνοιξαν τα κινητά τους τηλέφωνα και συνέχισαν να βλέπουν τον αγώνα μέσω streaming.

Το καφέ, που είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ξανακτίστηκε με τη χρήση βασικών υλικών. Για την ποδοσφαιρική βραδιά, ο ιδιοκτήτης είχε φροντίσει να εγκατασταθεί ένας δέκτης beIN Sports και μια οθόνη για την προβολή του αγώνα. Όμως το ρεύμα διακόπηκε, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να συνεχίσουν να τον παρακολουθούν από τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς να χάσουν την καλή τους διάθεση.

Πηγή: lifo.gr

