60 λεπτά με τον Τραμπ: «Mετρημένες οι μέρες του Μαδούρο» -Υπερασπίζεται τον Νετανιάχου, απειλεί τη Χαμάς (video)

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιρρίπτοντας στους Δημοκρατικούς την ευθύνη για το παρατεταμένο shutdown στις ΗΠΑ. Παράλληλα υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτεθεί σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, ενώ αναφέρθηκε στις σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας, αλλά και για τις συγκρούσεις σε Γάζα και Ουκρανία.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το Καρακάς, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει πιθανές χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα. «Δεν θα ήμουν διατεθειμένος να πω ότι θα το έκανα αυτό», είπε. «Επειδή δεν μιλάω σε δημοσιογράφους για το αν θα επιτεθώ ή όχι», ωστόσο σημείωσε πως οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε πόλεμο. «Αμφιβάλλω. Δεν νομίζω. Αλλά μας έχουν φερθεί πολύ άσχημα, όχι μόνο με τα ναρκωτικά — έχουν πετάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας που δεν θέλαμε, ανθρώπους από φυλακές — έχουν αδειάσει τις φυλακές τους στη χώρα μας», είπε ο Τραμπ, ενώ σε άλλη ερώτηση άφησε να εννοηθεί πως οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο «είναι μετρημένες».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ενέργειές του έναντι της Βενεζουέλας είχαν ως στόχο την καταπολέμηση των ναρκωτικών ή την απομάκρυνση του Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε ότι αφορούσαν «πολλά πράγματα». Όταν ρωτήθηκε αν οι μέρες του Μαδούρο ως προέδρου είναι μετρημένες, ο Τραμπ απάντησε: «Θα έλεγα ναι. Νομίζω ότι ναι».

«Σταθερή η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα»

Ακόμα δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύτηκε στη Γάζα «δεν είναι εύθραυστη», αλλά πολύ σταθερή και επανέλαβε την απειλή του με αποδέκτη τη Χαμάς ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα «εξαλειφθεί» αν δεν αποστρατικοποιηθεί.

«Η Χαμάς θα μπορούσε να εξαλειφθεί αμέσως αν δεν συμπεριφερθεί σωστά». Όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να αναγκάσει τη Χαμάς να αφοπλιστεί, ο πρόεδρος απάντησε: «Αν θέλω να αφοπλιστούν, θα τους αναγκάσω να αφοπλιστούν πολύ γρήγορα. Θα εξαλειφθούν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε τον εαυτό του για το γεγονός ότι πίεσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα «εμπλακεί» στη δίκη του για ποινικά αδικήματα, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει υποστεί δυσμενή μεταχείριση.

«Είναι… είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου. Δούλεψα πολύ καλά μαζί του. Ναι, εννοώ, έπρεπε να τον πιέσω λίγο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Νομίζω ότι… έκανα εξαιρετική δουλειά στο να τον πιέσω… είναι πολύ ταλαντούχος τύπος. Είναι ένας τύπος που… δεν έχει πιεστεί ποτέ πριν, στην πραγματικότητα. Και αυτός είναι ο τύπος… αυτός είναι ο τύπος ανθρώπου που χρειαζόταν το Ισραήλ εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι του φέρονται πολύ καλά. Είναι υπό δίκη για κάποια πράγματα και δεν νομίζω ότι του φέρονται πολύ καλά. Νομίζω ότι θα πρέπει… ξέρεις, θα… θα εμπλακούμε σε αυτό για να τον βοηθήσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ άδικο. Αλλά είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου. Ναι, τον πίεσα. Δεν μου άρεσαν ορισμένα πράγματα που έκανε, και είδατε τι έκανα γι’ αυτό. Επίσης σταμάτησα… ξέρετε, εγώ… χτυπήσαμε σκληρά το Ιράν, και μετά ήρθε η ώρα να σταματήσουμε, και σταματήσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Κληρονόμησα έναν ηλίθιο πόλεμο από τον Μπάιντεν»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία υποστήριξε και πάλι ότι αν ήταν ο ίδιος πρόεδρος δεν θα είχε ξεσπάσει. «Αυτός ήταν ο πόλεμος του Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. Κληρονόμησα αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο», είπε ο Τραμπ και επεσήμανε την επιτυχία του στην επίλυση άλλων διεθνών συγκρούσεων από τη στιγμή της επιστροφής του στην εξουσία, σημειώνοντας ότι έδωσε λύση σε οκτώ-εννιά συγκρούσεις.

«Ξέρετε πώς τις έλυσα; Σε πολλές περιπτώσεις, στο 60% των περιπτώσεων, είπα: “Αν δεν σταματήσετε να πολεμάτε, θα επιβάλω δασμούς και στις δύο χώρες σας και δεν θα μπορείτε να κάνετε επιχειρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες”», δήλωσε ο Τραμπ, ωστόσο όπως είπε η στρατηγική είναι διαφορετική με τον Πούτιν «επειδή δεν κάνουμε πολλές συναλλαγές με τη Ρωσία».

«Δεν είναι κάποιος που αγοράζει πολλά από εμάς λόγω… ανοησίας. Και νομίζω ότι θα ήθελε να είναι. Νομίζω ότι θέλει να έρθει και να κάνει συναλλαγές μαζί μας, και θέλει να βγάλει πολλά χρήματα για τη Ρωσία, και νομίζω ότι αυτό είναι υπέροχο. Αυτό μου αρέσει», προσέθεσε.

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα υποστήριξε πως «τους παρακολουθούμε συνεχώς και μας παρακολουθούν συνεχώς. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά και πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι συνεργαζόμενοι μαζί τους, αντί να προσπαθούμε απλώς να τους εξουδετερώσουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, έχουν πραγματοποιήσει υπόγειες πυρηνικές δοκιμές οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές.

«Η Ρωσία και η Κίνα πραγματοποιούν δοκιμές, αλλά δεν το αναφέρουν», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για την αιφνιδιαστική εντολή που έδωσε την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων.

«Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε πού πραγματοποιούν τις δοκιμές… Τις πραγματοποιούν πολύ κάτω από το έδαφος, όπου οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο τρίτης προεδρικής θητείας

Όταν του ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με μια υποψηφιότητα για μία τρίτη θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του.

«Δεν το σκέφτομαι καν. Θα σας πω, πολλοί άνθρωποι θέλουν να θέσω υποψηφιότητα», είπε. «Αλλά η διαφορά μεταξύ μας και των Δημοκρατικών είναι ότι εμείς έχουμε πραγματικά μια ισχυρή ομάδα», προσέθεσε.

Το 22ο τροποποιητικό άρθρο του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών απαγορεύει στους προέδρους να εκλέγονται για περισσότερες από δύο θητείες.

Ο Τραμπ είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να ονομάσει πιθανούς υποψηφίους των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο το 2028, αλλά είπε ότι του αρέσει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Μου αρέσουν τόσοι πολλοί άνθρωποι», είπε. «Έχουμε μια απίστευτη ομάδα».

Για το παρατεταμένο shutdown επέρριψε την ευθύνη στους Δημοκρατικούς. «Οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφίζουν σχεδόν ομόφωνα για να το τερματίσουν, ενώ οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να ψηφίζουν κατά του τερματισμού», δήλωσε ο κ. Τραμπ. «Ξέρετε, δεν έχουν ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση. Αυτό έχει συμβεί περίπου 18 φορές στο παρελθόν. Οι Δημοκρατικοί πάντα ψήφιζαν υπέρ της παράτασης, λέγοντας πάντα: «Δώστε μας παράταση, θα το λύσουμε»».

Είπε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν γίνει «τρελοί» που «έχουν χάσει τον δρόμο τους».

Η αστυνομία μετανάστευσης δεν έχει πάει «αρκετά μακριά»

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό έκρινε ότι οι έφοδοι της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), που επικρίνονται έντονα από αντιπάλους του, δεν έχουν πάει «αρκετά μακριά».

Ο Ρεπουμπλικάνος ρωτήθηκε αν θεωρεί πως οι έφοδοι αυτές το «παρατραβάνε», με φόντο γυναίκα που ρίχνεται στο πάτωμα διαδρόμου από αστυνομικό, ρίψεις δακρυγόνων σε συνοικία στο Σικάγο, το παράθυρο αυτοκινήτου καθώς το σπάει αστυνομικός.

«Όχι. Νομίζω είναι δεν έχουν φτάσει αρκετά μακριά», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διατεινόμενος ότι τις «φρενάρουν δικαστές» που «διορίστηκαν από τους (σ.σ. δημοκρατικούς προκατόχους του) Μπάιντεν και Ομπάμα».

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν συμφωνεί με τις σκληρές τακτικές που χρησιμοποιούνται.

«Ναι, διότι πρέπει να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς είναι δολοφόνοι, πολλοί απελάθηκαν από τις χώρες τους επειδή είναι εγκληματίες», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς για τις συλλήψεις μεταναστών με λευκό ποινικό μητρώο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε πως «πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολιτική». «Και αυτή η πολιτική πρέπει να προβλέπει ότι ‘αν μπήκες στη χώρα παράνομα, θα φύγεις’».

«Ωστόσο (…) μπορεί να συνεργαστούμε μαζί σου, θα φύγεις, αλλά μετά θα επιστρέψεις στη χώρα μας νόμιμα».

Εκτός από τις επιδρομές της ICE, ο Τραμπ διέταξε επίσης την Εθνοφρουρά να μεταβεί σε πέντε πόλεις των ΗΠΑ: Λος Άντζελες, Ουάσιγκτον, Πόρτλαντ, Σικάγο και Μέμφις.

Δήλωσε ότι, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσει «χωρίς δισταγμό» τον Νόμο περί Εξέγερσης για να στείλει τον στρατό ή τους πεζοναύτες σε αμερικανικές πόλεις.

«Και αν το χρειαζόμουν, αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσα να φέρνω τον Στρατό, τους Πεζοναύτες, θα μπορούσα να φέρνω όποιον θέλω», είπε ο κ. Τραμπ. «Αλλά δεν έχω επιλέξει να το χρησιμοποιήσω. Ελπίζω να μου το αναγνωρίσετε αυτό».

Ακόμα ο Τραμπ απέδωσε την επιτυχία της χρηματιστηριακής αγοράς στους δασμούς που επέβαλε, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του οικονομικού του σχεδίου.

Αυτή την εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τα επιχειρήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ έχει την εξουσία να επιβάλλει εκτεταμένους δασμούς χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Τα κατώτερα δικαστήρια έχουν αποφανθεί κατά του Τραμπ. Ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι «η χώρα θα πληγεί ανυπολόγιστα» αν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τους δασμούς του.

«Νομίζω ότι η οικονομία μας θα πάει κατά διαόλου», είπε.

Πηγή: CBS News/ertnews