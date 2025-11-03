Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Κομισιόν ζητά απόψεις για τη διαμόρφωση του μελλοντικού Κβαντικού Νόμου της ΕΕ

Ο Νόμος θα βασιστεί στη Στρατηγική για την Κβαντική Ευρώπη και θα συμπληρώσει τον Νόμο για τα Τσιπ, την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC και το IRIS.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά απόψεις για τη διαμόρφωση του μελλοντικού Κβαντικού Νόμου της ΕΕ. 

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση, οι κβαντικές τεχνολογίες πρόκειται να τροφοδοτήσουν το επόμενο κύμα καινοτομίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει η Ευρώπη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Μια πρόσκληση υποβολής στοιχείων είναι τώρα ανοιχτή για τη διαμόρφωση του μελλοντικού Κβαντικού Νόμου της ΕΕ ο οποίος έχει προγραμματιστεί για έγκριση το 2026 και έχει τρεις κύριους στόχους , πρώτον, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, δεύτερον, την αύξηση της βιομηχανικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών γραμμών και μιας εγκατάστασης σχεδιασμού και τρίτον, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της διακυβέρνησης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ο Νόμος θα βασιστεί στη Στρατηγική για την Κβαντική Ευρώπη και θα συμπληρώσει τον Νόμο για τα Τσιπ, την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC και το IRIS.

Οι Αρχές των κρατών μελών, οι οργανισμοί της ΕΕ, οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών EuroHPC/EuroQCI, η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια, καθώς και οι φορείς τυποποίησης, και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της άμυνας και της κβαντικής τεχνολογίας καλούνται να συνεισφέρουν.

Οι υποβολές είναι ανοιχτές μέσω του ιστότοπου ‘Have your Say' έως τις 26 Νοεμβρίου 2025.

ΚΥΠΕ

