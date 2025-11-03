Η Ferrari του μέλλοντος έχει δύο τιμόνια

Η Ferrari παρουσίασε το νέο της ψηφιακό δημιούργημα, την F76, ένα φουτουριστικό concept car που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τον ψηφιακό κόσμο και –κυρίως– διαθέτει δύο τιμόνια. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο που φέρει το όνομα του πρώτου θριάμβου της Ferrari στις 24 Ώρες του Le Mans το 1976 και αποτελεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδίασης Flavio Manzoni, ένα «μανιφέστο σχεδίασης» που προαναγγέλλει τις γραμμές των Ferrari του μέλλοντος.

Αν και η F76 δεν είναι πραγματικό αυτοκίνητο παραγωγής, παραμένει βαθιά «Ferrari» σε πνεύμα και αισθητική. Οι τετραγωνισμένοι θόλοι των τροχών, το αιωρούμενο εμπρός σπλίτερ και η αεροδυναμική ουρά του θυμίζουν έντονα το υπεραυτοκίνητο F80, αποδεικνύοντας πως η σχεδιαστική ταυτότητα του Cavallino Rampante διατηρείται ακόμα και στον ψηφιακό κόσμο.

Το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό είναι η διάταξη των δύο ξεχωριστών “καψουλών” για οδηγούς, που βρίσκονται σε παράλληλη διάταξη με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα γύρω από το αμάξωμα. Κάθε οδηγός έχει το δικό του τιμόνι και θέση οδήγησης, καθώς η F76 διαθέτει τεχνολογία drive-by-wire για το σύστημα διεύθυνσης και τα πεντάλ.

Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί να συγχρονίζει τις εντολές και τις κινήσεις και των δύο, επιτρέποντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης που μοιράζεται, μια ταυτόχρονη αίσθηση τεχνικής και συναισθηματικής συμμετοχής.

Αν και πρόκειται για ένα καθαρά ψηφιακό όραμα, η Ferrari αφήνει να εννοηθεί ότι ορισμένα στοιχεία της F76 ίσως βρουν τον δρόμο προς την παραγωγή. Μεταξύ αυτών, τα αναδιπλούμενα φωτιστικά σώματα που παραπέμπουν στη θρυλική F40, καθώς και τα ενσωματωμένα πίσω φώτα στη μεγάλη αεροτομή.

Με την F76, η Ferrari δεν παρουσιάζει απλώς ένα ακόμα concept. Παρουσιάζει την αισθητική γλώσσα μιας νέας εποχής. Μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση, η τεχνολογία και το πάθος συνυπάρχουν αρμονικά, με την ιταλική φινέτσα να παραμένει πάντα στο επίκεντρο.

