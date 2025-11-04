Έξαλλος ο Τραμπ: «Δεν πληρώνω για κομμουνιστές δημάρχους», λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος και τα βάζει με τον Μαμντάνι!

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν απρόθυμος να στείλει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στη γενέτειρά του, τη Νέα Υόρκη, εάν ο δημοκρατικός υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχός της.

«Θα είναι δύσκολο για μένα, ως πρόεδρος, να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή να διοικεί τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να πετάς τα λεφτά σου», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να περικόψει ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και κονδύλια για έργα που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές υπό Δημοκρατική διοίκηση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μαμντάνι προηγείται του βασικού του αντιπάλου, του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, παραμονή των εκλογών της Τρίτης.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τι εννοούσε σχετικά με τη χρηματοδότηση, σε περίπτωση που ο Μαμντάνι κερδίσει. Η Νέα Υόρκη έχει λάβει 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή ενίσχυση για το τρέχον οικονομικό έτος. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο Μαμντάνι ως δήμαρχος «θα έκανε τον πρώην δήμαρχο Μπιλ ντε Μπλάζιο να φαίνεται εξαιρετικός».

«Είδα τον ντε Μπλάζιο και πόσο κακός δήμαρχος ήταν· αυτός ο άνθρωπος θα κάνει πολύ χειρότερη δουλειά από εκείνον», είπε ο Τραμπ για τον Μαμντάνι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που μεγάλωσε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ουσιαστικά εξέφρασε την προτίμησή του στον Κουόμο, επίσης Δημοκρατικό, λέγοντας:

«Δεν είμαι οπαδός του Κουόμο, αλλά αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν κομμουνιστή, θα διαλέγω πάντα τον κακό Δημοκρατικό, για να είμαι ειλικρινής».

Ο Μαμντάνι, που θα κληθεί να διοικήσει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα του κόσμου, αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, αν και έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι είναι κομμουνιστής, αστειευόμενος σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι είναι «σαν Σκανδιναβός πολιτικός, απλώς με πιο σκούρο δέρμα».

Ο 34χρονος Μαμντάνι έχει χαρακτηρίσει τον Κουόμο «πιόνι και παπαγάλο του Τραμπ».

«Η απάντηση σε μια προεδρία Τραμπ δεν είναι να δημιουργήσεις το είδωλό της εδώ στο Δημαρχείο», δήλωσε ο Μαμντάνι τη Δευτέρα.

«Είναι να χτίσεις μια εναλλακτική πόλη, που θα εκφράζει αυτό που οι Νεοϋορκέζοι αναζητούν απεγνωσμένα: μια πόλη που πιστεύει στην αξιοπρέπεια όλων όσοι την αποκαλούν σπίτι τους».

Από την πλευρά του, ο Κουόμο προσπάθησε να αντεπιτεθεί, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον μόνο υποψήφιο με την εμπειρία να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι διετέλεσε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, περίοδο κατά την οποία πολλές Πολιτείες συγκρούστηκαν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ και ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο, όταν κρατική έρευνα αποκάλυψε ότι οι θάνατοι σε γηροκομεία είχαν υποτιμηθεί σημαντικά.

«Αντιμετώπισα τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε σε πρόσφατο debate. «Όταν πρόκειται να υπερασπιστώ τη Νέα Υόρκη, δεν πρόκειται να σταματήσω».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στο παρελθόν αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση, στο πλαίσιο καταστολής της εγκληματικότητας, ενώ έχει επιδιώξει να περικόψει κονδύλια σε περιοχές που αρνούνται να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης.

Με πληροφορίες από BBC/lifo.gr