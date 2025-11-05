Ελεύθεροι οι δύο για την δολοφονία Δημοσθένους - «Χαστούκι» στην Αστυνομία από το Δικαστήριο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Vertical farming: Λύση για παραγωγή… με λιγότερο νερό - Το παράδειγμα από Κύπρο (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν εξαρτάται από τον καιρό ή τις θερμοκρασιακές αυξομειώσεις - Στην Κύπρο, έχουν τοποθετηθεί 100 αεροπονικοί πύργοι, όπου καλλιεργούνται ποικιλίες μαρουλιού, άγρια ρόκα και αρωματικά βότανα.

Σε μια εποχή όπου το νερό αποτελεί πια πολύτιμο αγαθό και η καλλιεργήσιμη γη περιορίζεται, λύσεις που θα στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον είναι αναγκαίες. Μια από τις πιο καινοτόμες προσεγγίσεις που αρχίζει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας είναι το vertical farming ή αλλιώς κάθετη καλλιέργεια.

Σε πρόσφατο βίντεο στο TikTok, που δημοσίευσε ο λογαριασμός @agrotonomy, παρουσιάζεται μια σύγχρονη εγκατάσταση κάθετης καλλιέργειας στην Κύπρο. Στο εσωτερικό ενός κλιματιζόμενου θερμοκηπίου έχουν τοποθετηθεί 100 αεροπονικοί πύργοι, όπου καλλιεργούνται ποικιλίες μαρουλιού, άγρια ρόκα και αρωματικά βότανα.

@agrotonomy Vertical farming in Cyprus! Located in the Mediterranean Sea, this island faces growing challenges with water scarcity and limited arable land. This vertical farm featuring 100 aeroponic towers helps address these issues by using up to 95% less water than traditional farming, producing fresh nutrient-dense crops year-round. #cyprus #farming #agriculture #aeroponics #verticalfarming ♬ original sound - agrotonomy

Σε αυτό το σύστημα, τα φυτά δεν αναπτύσσονται στο χώμα, αλλά σε ύψος, σε πολλαπλές βαθμίδες. Οι ρίζες τους τροφοδοτούνται με ένα θρεπτικό υδατικό διάλυμα, το οποίο ψεκάζεται απευθείας πάνω τους – μια μέθοδος γνωστή ως αεροπονία. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει εντυπωσιακή εξοικονόμηση νερού, που μπορεί να φτάσει έως και 90% σε σχέση με την παραδοσιακή καλλιέργεια.

Το θερμοκήπιο λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο μικροκλίμα:

  • ρυθμιζόμενη θερμοκρασία

  • σταθερή υγρασία

  • οργανωμένη κυκλοφορία αέρα

Η παραγωγή μπορεί έτσι να γίνεται όλο τον χρόνο, χωρίς να εξαρτάται από τον καιρό ή τις θερμοκρασιακές αυξομειώσεις. Παράλληλα, η απουσία εδάφους μειώνει σημαντικά τη χρήση φυτοφαρμάκων, καθιστώντας τα προϊόντα πιο καθαρά και ασφαλή.

Για την Κύπρο, η κάθετη καλλιέργεια ίσως να είναι μία τεχνολογική καινοτομία και πρακτική λύση απέναντι στην έλλειψη νερού, την κλιματική πίεση και τη συρρίκνωση της καλλιεργήσιμης γης. Δεν αντικαθιστά την παραδοσιακή γεωργία, όμως μπορεί να τη συμπληρώσει ουσιαστικά, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την επισιτιστική αυτοδυναμία του νησιού.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΓΕΩΡΓΙΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα