Σε μια εποχή όπου το νερό αποτελεί πια πολύτιμο αγαθό και η καλλιεργήσιμη γη περιορίζεται, λύσεις που θα στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον είναι αναγκαίες. Μια από τις πιο καινοτόμες προσεγγίσεις που αρχίζει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας είναι το vertical farming ή αλλιώς κάθετη καλλιέργεια.

Σε πρόσφατο βίντεο στο TikTok, που δημοσίευσε ο λογαριασμός @agrotonomy, παρουσιάζεται μια σύγχρονη εγκατάσταση κάθετης καλλιέργειας στην Κύπρο. Στο εσωτερικό ενός κλιματιζόμενου θερμοκηπίου έχουν τοποθετηθεί 100 αεροπονικοί πύργοι, όπου καλλιεργούνται ποικιλίες μαρουλιού, άγρια ρόκα και αρωματικά βότανα.

Σε αυτό το σύστημα, τα φυτά δεν αναπτύσσονται στο χώμα, αλλά σε ύψος, σε πολλαπλές βαθμίδες. Οι ρίζες τους τροφοδοτούνται με ένα θρεπτικό υδατικό διάλυμα, το οποίο ψεκάζεται απευθείας πάνω τους – μια μέθοδος γνωστή ως αεροπονία. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει εντυπωσιακή εξοικονόμηση νερού, που μπορεί να φτάσει έως και 90% σε σχέση με την παραδοσιακή καλλιέργεια.

Το θερμοκήπιο λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο μικροκλίμα:

ρυθμιζόμενη θερμοκρασία

σταθερή υγρασία

οργανωμένη κυκλοφορία αέρα

Η παραγωγή μπορεί έτσι να γίνεται όλο τον χρόνο, χωρίς να εξαρτάται από τον καιρό ή τις θερμοκρασιακές αυξομειώσεις. Παράλληλα, η απουσία εδάφους μειώνει σημαντικά τη χρήση φυτοφαρμάκων, καθιστώντας τα προϊόντα πιο καθαρά και ασφαλή.

Για την Κύπρο, η κάθετη καλλιέργεια ίσως να είναι μία τεχνολογική καινοτομία και πρακτική λύση απέναντι στην έλλειψη νερού, την κλιματική πίεση και τη συρρίκνωση της καλλιεργήσιμης γης. Δεν αντικαθιστά την παραδοσιακή γεωργία, όμως μπορεί να τη συμπληρώσει ουσιαστικά, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την επισιτιστική αυτοδυναμία του νησιού.