Από τη Λεμεσό στον Παναθηναϊκό - μια ζωή αφιερωμένη στο βόλεϊ: Η Αλεξία Ροτσίδου στην εκπομπή «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές»

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές», ο Μιχάλης Κουνούνης φιλοξενεί την Αλεξία Ροτσίδου, μια από τις σημαντικότερες μορφές του κυπριακού και ελληνικού βόλεϊ.

Μέσα από μια ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση, η Αλεξία μιλά για τη διαδρομή της από τη Λεμεσό μέχρι τον Παναθηναϊκό, για τις διακρίσεις, τις προκλήσεις και τα μαθήματα ζωής που της χάρισε ο αθλητισμός. Αναφέρεται στη συμβολή της στο γυναικείο βόλεϊ, στον ρόλο της ως προπονήτριας και στη σημασία να στηριχθεί η νέα γενιά μέσα από σύγχρονα και ουσιαστικά προγράμματα άθλησης.

Σήμερα, ως λειτουργός του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους», συνεχίζει να προσφέρει ενεργά, βοηθώντας παιδιά, νέους και ενήλικες να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους ως στάση ζωής και ενδυνάμωσης. Όπως λέει και η ίδια: «Η Λεμεσός είναι αθλητομάνα. Επέλεξα να πάω στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας.»

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο στο YouTube: