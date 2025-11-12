Η Γη χτυπήθηκε από τη μεγαλύτερη ηλιακή έκλαμψη του 2025 – Κίνδυνος για μπλακ άουτ

Μια ισχυρή έκλαμψη κατηγορίας X5.1, ικανή να διαταράξει δορυφόρους, ραδιοεπικοινωνίες υψηλής συχνότητας και πτήσεις μεγάλου ύψους, εξερράγη από τον ήλιο σήμερα.

Η έκρηξη κατηγορίας X5.1 από την ηλιακή κηλίδα AR4274 είναι η πιο ισχυρή ηλιακή έκλαμψη φέτος. Η έκλαμψη προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε όλη την Αφρική και την Ευρώπη, διακόπτοντας τις ραδιοεπικοινωνίες υψηλής συχνότητας και επηρεάζοντας προσωρινά την αεροπορία, τη ναυσιπλοΐα, τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, τα GPS, τα ραντάρ και τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν αν η έκρηξη αυτή θα οδηγήσει σε γεωμαγνητικές καταιγίδες και πιθανές διακοπές ρεύματος μέσα στις επόμενες ώρες.

Η διαστημική επιστήμονας Στεφ Γιάρντλεϊ χαρακτήρισε την ηλιακή δραστηριότητα «όχι πολύ συνηθισμένη», επισημαίνοντας ότι τα εξαιρετικά ενεργητικά σωματίδια του Ήλιου είναι τόσο ισχυρά, ώστε μπορούν να εντοπιστούν ακόμη και από επίγεια όργανα.

«Από το 1942 έχουν καταγραφεί μόλις 75 τέτοια φαινόμενα», ανέφερε σε ανάρτησή της στο “X”.

Οι επιστήμονες του Κέντρου Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA παρακολουθούν μια πιθανή εκτίναξη στεμματικής μάζας (CME) – ένα τεράστιο νέφος ηλιακού υλικού και μαγνητικών πεδίων – που κινείται με ταχύτητα περίπου 3.000 μίλια το δευτερόλεπτο.

Αν κατευθύνεται προς τη Γη, θα μπορούσε να προκαλέσει μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα και η NOAA προειδοποίησε ότι μπορεί να επηρεαστούν τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα συστήματα GPS και οι επικοινωνίες υψηλής συχνότητας (HF). Οι αξιωματούχοι έχουν εκδώσει προειδοποίηση G3, σημειώνοντας ότι μια άλλη CME από τις 10 Νοεμβρίου ενδέχεται να φτάσει το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου και να συνεχιστεί έως τις 12 Νοεμβρίου.

Η σημερινή έκλαμψη προήλθε από την ηλιακή κηλίδα AR4274, η οποία έχει παρουσιάσει έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες, παράγοντας δύο ακόμη σημαντικές εκλάμψεις στις 9 και 10 Νοεμβρίου.

Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι τα υψηλής ενέργειας σωματίδια από τον ήλιο προκαλούν συναγερμούς ακτινοβολίας. Οι επιβάτες και τα πληρώματα σε πτήσεις μεγάλου ύψους κοντά στους πόλους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ελαφρώς αυξημένη έκθεση σε ακτινοβολία, ενώ οι δορυφόροι σε χαμηλή γήινη τροχιά – ειδικά όσοι περνούν πάνω από τους πόλους – είναι ευάλωτοι σε προσωρινές ηλεκτρικές διαταραχές.

Οι ηλιακές εκλάμψεις ταξινομούνται ανάλογα με τη φωτεινότητά τους στις ακτίνες Χ, όπως μετριέται από δορυφόρους σε συγκεκριμένο φάσμα.

Οι ηλιακές εκλάμψεις ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες – A, B, C, M και X – με κάθε βαθμίδα να αντιπροσωπεύει δεκαπλάσια αύξηση της εκπεμπόμενης ενέργειας. Οι εκλάμψεις κατηγορίας X είναι οι πιο δυνατές και ικανές να προκαλέσουν εκτεταμένες διαταραχές σε δορυφόρους, ραδιοεπικοινωνίες και πτήσεις υψηλού ύψους.

ΠΗΓΗ: DailyMail