Android και iPhone ενώνουν AirDrop, Cloudflare Down και το τέλος του Google Assistant

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH, ο DIMITRI G και ο Marios, γνωστός ως TECHAHOLIC, εξετάζουν τρία σημαντικά γεγονότα που απασχόλησαν τον κόσμο της τεχνολογίας: τη συνεργασία Android και iPhone για κοινή μεταφορά αρχείων, τη μεγάλη πτώση της Cloudflare και το οριστικό τέλος του Google Assistant.

Η Google ενεργοποίησε πρόσφατα την υποστήριξη Quick Share στα Pixel 10, επιτρέποντας την άμεση ανταλλαγή αρχείων με συσκευές iPhone μέσω AirDrop. Πρόκειται για μια εξέλιξη που πολλοί χρήστες περίμεναν για χρόνια. Με τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κλειστά οικοσυστήματα, η αλλαγή αυτή φαίνεται πως θα επεκταθεί και σε άλλες Android συσκευές τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, εταιρείες όπως η Nothing εργάζονται ήδη για να ενσωματώσουν την ίδια λειτουργία.

Τη συζήτηση μονοπώλησε και η μεγάλη παγκόσμια διακοπή της Cloudflare, η οποία επηρέασε περίπου το 10% των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Πολλά δημοφιλή sites βρέθηκαν εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες, ενώ ακόμα και υπηρεσίες όπως το DownDetector υπέστησαν προβλήματα. Το περιστατικό φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το πόσο εξαρτημένο είναι το σύγχρονο διαδίκτυο από λίγους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud.

Το τρίτο μεγάλο θέμα αφορά την απόφαση της Google να διακόψει οριστικά τον Google Assistant μέσα στο 2026. Η εταιρεία προχωρά σε πλήρη μετάβαση στο Gemini, το οποίο ήδη προσφέρει σημαντικά πιο προηγμένες δυνατότητες. Μέχρι τον Μάρτιο του 2026, συσκευές που δεν υποστηρίζουν Gemini θα χρειαστεί είτε να αναβαθμιστούν είτε να βασιστούν σε εναλλακτικές λύσεις. Την ίδια περίοδο αναμένεται και η κυκλοφορία της νέας Siri από την Apple, η οποία θα βασίζεται επίσης σε τεχνολογία συνδεδεμένη με το Gemini, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον σημείο σύγκλισης.

Ο TECHAHOLIC μίλησε επίσης για τη χρήση του Gemini σε δημιουργικά εργαλεία, όπως την παραγωγή thumbnail εικόνων, τονίζοντας τη σημαντική βελτίωση στην ποιότητα και την πιστότητα σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα.

Το PRIMETIME TECH συνεχίζει να προσφέρει κάθε εβδομάδα πλήρη ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στον χώρο της τεχνολογίας, πάντα με άποψη και αναλυτική προσέγγιση.

