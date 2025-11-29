Μέγα σκάνδαλο στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ - Γυναικολόγος παρενοχλούσε και βιντεοσκοπούσε ασθενείς με... κάλυψη ανωτέρων

Αναστάτωση προκάλεσε στις ΗΠΑ ένα μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, καθώς γυναικολόγος παρενόχλησε σεξουαλικά χιλιάδες γυναίκες και ανώτεροί του τον κάλυψαν, παρά τις καταγγελίες.

Κατηγορούμενος είναι ο Μπλέιν ΜακΓκρόου, γιατρός και ταγματάρχης του Στρατού στο Φορτ Χουντ, ο οποίος καταγγέλλεται για ανάρμοστα αγγίγματα την ώρα της εξέτασης, αλλά και τη βιντεοσκόπηση των γυναικών όσο δεν φορούσαν τα ρούχα τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, η 13 σελίδων αγωγή αναφέρει ότι ανώτεροι αξιωματικοί επέτρεψαν στον ΜακΓκρόου να συνεχίσει να εργάζεται παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του επί σειρά ετών και σε άλλο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο, στη Χαβάη.

"Με αυτόν τον τρόπο, ο Στρατός προστάτευσε έναν αρπακτικό με στολή", αναφέρεται στην αγωγή και προστίθεται ότι "αυτή η υπόθεση αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία που διαπράχθηκε εντός των τειχών ενός νοσοκομείου του Αμερικανικού Στρατού".

"Χάρη στη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ο ΜακΓκρόου μπορούσε να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, να χειραγωγήσει και να καταγράψει κρυφά γυναίκες που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας χώρος θεραπείας, μετατράπηκε σε σκηνικό κακοποίησης", σημειώνει ακόμη η αγωγή.

Ο γυναικολόγος είχε ήδη δείξει τις... διαθέσεις του σε άλλο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο των ΗΠΑ

Ένας στρατιωτικός δήλωσε ανώνυμα στο NBC ότι τουλάχιστον 25 γυναίκες επικοινώνησαν με το Τμήμα Εγκληματικών Ερευνών του Στρατού μετά την εύρεση των εικόνων στο κινητό του ΜακΓκρόου.

"Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές ανακάλυψαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο στο κινητό του, που είχαν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια πολλών ετών και απεικόνιζαν δεκάδες γυναίκες ασθενείς, πολλές από τις οποίες παραμένουν άγνωστες", αναφέρεται ακόμη στην αγωγή.

Οι πρώτες καταγγελίες εναντίον του γιατρού υποβλήθηκαν "χρόνια νωρίτερα", όταν εργαζόταν στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Tripler στη Χονολουλού της Χαβάης, αλλά η ηγεσία του στρατού "απέρριψε τις αξιόπιστες καταγγελίες", γεγονός που επέτρεψε στην ανάρμοστη συμπεριφορά του να "ανθίσει" στη νέα του θέση στο Τέξας.

Όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων, μέχρι στιγμής είναι άγνωστος. Σύμφωνα με το USAToday υπάρχουν τουλάχιστον 1.400 γυναίκες που έπεσαν θύματα του γυναικολόγου, ενώ άλλα αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο ακόμη και για 3.000 θύματα στην καλύτερη των περιπτώσεων.