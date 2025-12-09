Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο BYRON βούλιαξε τα κατεχόμενα: Λασποβροχή, παγιδευμένοι οδηγοί και ισχυροι άνεμοι - Σοκαριστικά βίντεο

Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, δήλωσε ότι όλα τα ρέματα στην πόλη έχουν υπερχειλίσει και, σε συνδυασμό με την υπερχείλιση του φράγματος στο Κιόνελι, η κατάσταση είναι επικίνδυνη.

Σοβαρά προβλήματα στην κατεχόμενη Λευκωσία και την Κερύνεια έχουν προκληθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς σημειώθηκαν πλημμύρες από υπερχειλισμένα ρέματα, κατολισθήσεις σε δρόμους ενώ πλημμύρισαν και υποστατικά.

Πλημμύρες σημειώθηκαν επίσης στις περιοχές Κιόνελι, Αγίρτα και Δίκωμο. Το φράγμα στο Κιόνελι, το οποίο ήταν άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπερχείλισε.

Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, δήλωσε ότι όλα τα ρέματα στην πόλη έχουν υπερχειλίσει και, σε συνδυασμό με την υπερχείλιση του φράγματος στο Κιόνελι, η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Κλειστός είναι κεντρικός δρόμος στην κατεχόμενη Λευκωσία μεταξύ ενός σχολείου και του γενικού νοσοκομείου, επειδή βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του ρέματος. Η πρόσβαση στο σχολείο δεν είναι δυνατή.

Ο κ. Χαρμαντζί πρόσθεσε ότι η στάθμη του νερού σε όλα τα ρέματα είναι σε κρίσιμο ύψος και δεν μπορεί να μειωθεί. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι όλες οι διαδρομές εκτός από αυτήν την περιοχή είναι ανοιχτές για την κυκλοφορία και ότι βρίσκονται σε επαφή με τον "δήμο" του Κιόνελι.

Όλοι όσοι διαμένουν δίπλα στα ρέματα, πρόσθεσε, θα πρέπει να ακολουθούν τις ανακοινώσεις του «δήμου» και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ο «δήμαρχος» Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ, σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί έκανε λόγο για φυσική καταστροφή στην Κερύνεια, το Κιόνελι και τη Λευκωσία. «Είμαστε άυπνοι και κουρασμένοι. Δεν θέλω να πω κάτι λανθασμένο, αλλά οι πληροφορίες που έχω λάβει είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια φυσική καταστροφή στην Κερύνεια, το Κιόνελι και τη Λευκωσία, και δεν υπάρχει ακόμη σαφής τοποθέτηση σχετικά με τα σχολεία. Τα φράγματα υπερχειλίζουν, πρόκειται να υπερχειλίσουν σε ρέματα, και βιώνουμε ξανά έντονες βροχοπτώσεις σήμερα. Μην στείλετε τα παιδιά σας στο σχολείο».

Μιλώντας πάντως στην ιστοσελίδα "Κίπρις ποστασί" σήμερα το πρωί ο «υπουργός παιδείας», Ναζίμ Τσαβούσογλου, είπε ότι όλα τα σχολεία είναι ανοικτά και τα προβλήματα στην κυκλοφορία είναι πολύ περιορισμένα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

 

Gönyeli Barajı ve Kanlıköy göleti ile bazı dereler taştı - Kıbrıs Manşet - Kıbrıs Haber, KKTC Son Dakika, KIBRIS Gündem, Kıbrıs Gazetesi, Haber KKTC

Προβλήματα υπήρξαν και στον δρόμο Κερύνειας-Λευκωσίας ενώ ρέματα υπερχείλισαν σε δύο ή τρία σημεία εντός της Κερύνειας. Κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο Άγιου Επίκτητου – Κυθρέας και γίνονται προσπάθειες καθαρισμού.

Η βροχή έπληξε επίσης τις περιοχές Αμμοχώστου, Μόρφου και Λεύκας, αλλά δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητα συμβάντα.

Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu: "Bölgede durum ciddi" - Kıbrıs Manşet - Kıbrıs Haber, KKTC Son Dakika, KIBRIS Gündem, Kıbrıs Gazetesi, Haber KKTC

 

Ο Πρόεδρος του συνδέσμου βιολόγων, Μουσταφά Κοφαλί, δήλωσε ότι αναμένεται τριπλάσια ροή νερού στο φράγμα του Κιόνελι που είναι πλήρες κι αυτό σημαίνει ότι η πλημμύρα θα μπορούσε να φτάσει στην πεδιάδα της Μεσαοριάς, ακόμη και στην Αμμόχωστο. Αυτό, έγραψε σε ανάρτησή του, συνιστά φυσική καταστροφή και κάλεσε τον κόσμο να μην φύγει από το σπίτι του εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Χθες βράδυ σε περιοχή της Λευκωσίας κοντά στον κεντρικό δρόμο προς Αμμόχωστο, λόγω των πλημμυρών, εγκλωβίστηκαν οδηγοί και κάτοικοι σε υποστατικά και απεγκλωβίστηκαν με την παρέμβαση ομάδων της «πολιτικής άμυνας» και των τοπικών αρχών».

Τ/κ ιστοσελίδες προβάλλουν, επίσης, φωτογραφίες από αναρτήσεις κατοίκων στην περιοχή του Κιόνελι με πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους.

Πηγή: ΚΥΠΕ/yeniduzen/haber Kibris/Kibris Postasi

