Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν (βίντεο)

Οι περισσότερες πόλεις σε ολόκληρη την Τουρκία αντιμετώπισαν έντονο κρύο και χιονοπτώσεις την Πέμπτη, καθώς η Τουρκία υποδέχτηκε την πρώτη ημέρα του 2026, με την μισή Κωνσταντινούπολη να «ντύνεται» στα λευκά.

One half of Istanbul is getting buried with snow the other half enjoys sunny weather



Via @thepeacepanda

The first snowfall of the new year in the Turkish city of Istanbul has the old and young enjoying themselves with snowball fights.

Τουλάχιστον 63 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης, είχαν έντονες χιονοπτώσεις, αν και οι χιονοπτώσεις επηρέασαν μόνο τμήματα των δύο μεγάλων πόλεων, σύμφωνα με την Daily Sabah. Εν τω μεταξύ, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους 31 πόλεων για τους κινδύνους που ενέχουν οι έντονες χιονοπτώσεις, ιδίως η επιδείνωση των οδικών συνθηκών.

Τα σχολεία έκλεισαν σε αρκετές πόλεις την Πέμπτη λόγω της Πρωτοχρονιάς, αλλά το κλείσιμο παρατάθηκε και την Παρασκευή λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Εντυπωσιακές οι φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη σοβαρά προβλήματα στην πόλη Βαν

Στην πόλη Βαν με κουρδική πλειοψηφία, δύο χιονοστιβάδες έπληξαν αγροτικές περιοχές της ανατολικής επαρχίας. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα από τα περιστατικά, ενώ 22 σπίτια είχαν ήδη εκκενωθεί λόγω του άμεσου κινδύνου νέας χιονοστιβάδας σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Οι προσπάθειες για εύρεση επιζώντων κάτω από τις χιονοστιβάδες ήταν αγωνιώδεις, όπως είναι εμφανές στα παρακάτω βίντεο.

An avalanche hit a neighborhood in Van's Çatak district. The mother and her 2 children who were trapped under the avalanche were rescued.

Σε απομακρυσμένες περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Τουρκίας, γνωστές για το σκληρό κλίμα τους το χειμώνα, οι δρόμοι έκλεισαν για εκατοντάδες χωριά και γειτονιές μακριά από μεγαλύτερες πόλεις λόγω της χιονόπτωσης.

Στην Κωνσταντινούπολη, η χιονόπτωση ήταν έντονη το πρώτο μισό της ημέρας και υποχώρησε το απόγευμα.

Πηγή: In.gr