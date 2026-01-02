Νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας - Ποτάμια λάβας, δείτε εντυπωσιακά βίντεο και εικόνες

Kαταγράφεται ροή λάβας στο εσωτερικό της Valle del Bove, όπως ανακοίνωσε το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν άρχισε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η λάβα κινήθηκε καθοδικά μέσα στην κοιλάδα, φτάνοντας σε χαμηλότερα σημεία, γύρω στα 1.500 μέτρα.

Στα εντυπωσιακά βίντεο που κυκλοφόρησαν, μεταξύ των οποίων και υλικό του Emilio Messina, αποτυπώνεται η αργή πορεία της λάβας εντός της φυσικής λεκάνης της Valle del Bove, η οποία λειτουργεί ως φυσικός αποδέκτης και περιοριστικός χώρος για τις ροές του ηφαιστείου.

Just after midnight on 1 January 2026, a new eruption started from #Etna's eastern flank: a fissure opened at ~2100 m elevation, and a lava flow is descending through the desert-like Valle del Bove. Photos taken in the evening of 1 January from Etna's east and southeast flanks pic.twitter.com/fwy0Bdka31 — Boris Behncke (@etnaboris) January 1, 2026

Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά από επιστημονικές ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή επιπτώσεις σε υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εμφανίζει συχνά τέτοιου είδους δραστηριότητα, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν εξελίξεις.

🔥 Le prime spettacolari immagini della nuova eruzione effusiva in corso a quota 2.000 metri all'interno della Valle del Bove dell'#Etna! La colata di lava ha raggiunto quota 1.500 m e al momento non minaccia alcuna area abitata. Video di Emilio Messina pic.twitter.com/J9JGm43G8D — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) January 1, 2026

Πηγή: iefimerida.gr