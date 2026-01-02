Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Αίτνας - Ποτάμια λάβας, δείτε εντυπωσιακά βίντεο και εικόνες

Σε νέα φάση ηφαιστειακής δραστηριότητας έχει εισέλθει το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία.

Kαταγράφεται ροή λάβας στο εσωτερικό της Valle del Bove, όπως ανακοίνωσε το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν άρχισε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η λάβα κινήθηκε καθοδικά μέσα στην κοιλάδα, φτάνοντας σε χαμηλότερα σημεία, γύρω στα 1.500 μέτρα.

Στα εντυπωσιακά βίντεο που κυκλοφόρησαν, μεταξύ των οποίων και υλικό του Emilio Messina, αποτυπώνεται η αργή πορεία της λάβας εντός της φυσικής λεκάνης της Valle del Bove, η οποία λειτουργεί ως φυσικός αποδέκτης και περιοριστικός χώρος για τις ροές του ηφαιστείου.

Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά από επιστημονικές ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή επιπτώσεις σε υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, εμφανίζει συχνά τέτοιου είδους δραστηριότητα, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν εξελίξεις.

 

Πηγή: iefimerida.gr 

 

