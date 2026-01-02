Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και συντεχνιών για τα ωράρια των αστυνομικών - Προειδοποιήσεις για συνέπειες

Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα οποιουδήποτε οργανισμού, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια και να εκφεύγει από τους κανονισμούς οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι στα πλαίσια της Δημοκρατίας μας, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής, ύστερα από συνάντηση με εκπροσώπους συντεχνιών των σωμάτων ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης: Μετωπική σύγκρουση στην Αστυνομία για τα ωράρια - Κινητοποιήσεις προανήγγειλε η Ισότητα (βίντεο)

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η διαταγή του Αρχηγού της Αστυνομίας προς τα μέλη της Αστυνομίας έγινε με βάση τις αρμοδιότητες του, και όσοι έχουν κάποιο παράπονο, υπάρχουν οι διαδικασίες για να αναφέρουν το παράπονο τους, έτσι ώστε «να εξεταστεί και αν δεν ικανοποιηθεί μπορούν να πάνε ακόμα και σε ένδικα μέσα» και έστειλε το μήνυμα ότι η κοινωνία ζητά ασφάλεια έναντι του οργανωμένου εγκλήματος, έναντι όλων των παρανομιών και «αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συλλογική προσπάθεια και μόνο με πειθαρχία, όπως πρέπει να είναι στην Αστυνομία και στις Κεντρικές Φυλακές».

Σε σχέση με το ενδεχόμενο να παρθούν μέτρα από τις συντεχνίες ακόμη και την ημέρα ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο στις 7 Ιανουαρίου, ο κ. Φυτιρής είπε ότι τον προβληματίζει και τον θλίβει μια τέτοια σκέψη, προσθέτοντας ότι «το κράτος δεν θα σταματήσει να λειτουργεί και θα βρεθούν οι λύσεις».

Παράλληλα, ο Υπουργός είπε ότι αν τα μέτρα «εκφεύγουν από τους κανονισμούς του κράτους να είναι έτοιμοι να δεχτούν τις συνέπειες» και πρόσθεσε πως δεν πιστεύει πως «υπάρχει έστω και ένας αστυνομικός που να παραβεί τον όρκο του και να αποφασίσει να κάνει πράξεις, οι οποίες θα είναι αντίθετες με αυτό που απαιτεί η κοινωνία σήμερα».

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις μετά τις συναντήσεις με τις συντεχνίες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι με αφορμή τις δημόσιες δηλώσεις της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ αλλά και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) έκρινε σκόπιμο να συναντηθεί σήμερα με τις συντεχνίες προκειμένου να υπενθυμίσει, όπως είπε, «τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία, οι νόμοι και οι κανονισμοί».

«Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα οποιουδήποτε οργανισμού, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια και να εκφεύγει από τους κανονισμούς οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι στα πλαίσια της Δημοκρατίας μας», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας εξέδωσε μία διαταγή, με βάση τις αρμοδιότητες του, η οποία πρέπει να εκτελεστεί και εκτελείται και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Όπως και πολύ σημαντικό, συνέχισε, είναι ότι «πειθαρχημένος είναι αυτός, ο οποίος ακόμα και όταν διαφωνεί, εκτελεί χωρίς αντιλογία την διαταγή που του δίνεται από τον προϊστάμενο του».

«Αυτό γίνεται και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται και αυτοί που έχουν κάποιο παράπονο υπάρχουν οι διαδικασίες να αναφέρουν αυτό το παράπονο, μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία, να εξεταστεί και αν δεν ικανοποιηθεί μπορούν να πάνε ακόμα και σε ένδικα μέσα», πρόσθεσε.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι «με τίποτε δεν πρέπει να περάσει στην κοινωνία ότι κάτω από πιέσεις, είτε δημόσιες αντιπαραθέσεις, είτε με χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι θα ικανοποιηθούν αιτήματα και θα ακυρωθεί η ιεραρχία που πρέπει να υπάρχει σε ένα σώμα ασφαλείας, όπως η Αστυνομία».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι αυτά υπενθύμισε στις συντεχνίες, όπως και το ότι ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης «με σκοπό να συνεχίσω το έργο και των προκατόχων και με κύριο γνώμονα την ομαλή λειτουργία της Αστυνομίας αλλά και των Κεντρικών Φυλακών».

«Όλοι πρέπει να είμαστε στον ίδιο άξονα, στον ίδιο δρόμο για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτά που ζητάει η κοινωνία», ανέφερε και πρόσθεσε πως η κοινωνία ζητά ασφάλεια έναντι του οργανωμένου εγκλήματος, έναντι όλων των παρανομιών και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συλλογική προσπάθεια και μόνο με πειθαρχία, όπως πρέπει να είναι στην Αστυνομία και στις Κεντρικές Φυλακές.

«Αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και ο όποιος εκφεύγει από αυτούς τους κανόνες να είναι έτοιμος να δεχτεί και τις συνέπειες», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς κατά πόσον ήταν ενήμερος για την απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη και κατά πόσον ήταν πολιτική απόφαση καθώς ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» Νίκος Λοϊζίδης ανέφερε ότι ήταν σε γνώση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «δεν ήταν πολιτική απόφαση» και πρόσθεσε ότι «ο νόμος περί Αστυνομίας καθορίζει επακριβώς ποια είναι τα καθήκοντα και του Υπουργού Δικαιοσύνης που έχει την εποπτεία της Αστυνομίας αλλά και του Αρχηγού Αστυνομίας που έχει την πλήρη ευθύνη και διοίκηση να εκδίδει οδηγίες για εκτέλεση από τους υφισταμένους του για την ομαλή λειτουργία της Αστυνομίας».

«Αλίμονο αν για κάθε οδηγία που δίνει ο Αρχηγός Αστυνομίας θα πρέπει να ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Υπουργό Δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «ήταν εις γνώσιν με την έννοια ότι εκδίδονται οδηγίες οι οποίες κοινοποιούνται, αλλά αυτό είναι θέμα καθαρά του Αρχηγού Αστυνομίας».

Σε ερώτηση αν άπτεται της πολιτικής αυτή η απόφαση, ο κ. Φυτιρής απάντησε αρνητικά. «Καθόλου πολιτική. Μπορεί να την χαρακτηρίσετε απόφαση λειτουργίας της Αστυνομίας ή απόφαση εργασιακών θεμάτων των μελών των συντεχνιών, αλλά δεν είναι πολιτική απόφαση», πρόσθεσε.

Αλίμονο, συνέχισε, «αν τα μπλέξουμε όλα ότι είναι πολιτικές αποφάσεις».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «είναι θέμα ομαλής λειτουργίας της Αστυνομίας».

Ανέφερε πως αν θεωρούν οι συντεχνίες ότι υπάρχει πρόβλημα, «θα μπορούν οι συντεχνίες και οι απλοί αστυνομικοί να διεκδικήσουν ή να υποβάλουν το παράπονό τους με τον τρόπο που πρέπει» και πρόσθεσε πως «αυτό είναι Δημοκρατία».

Σε παρατήρηση ότι οι συντεχνίες αναφέρθηκαν σε μέτρα που θα πάρουν τις επόμενες μέρες, τα οποία θα εκπλήξουν και ότι αφέθηκε να νοηθεί πως θα πάρουν μέτρα ακόμη και την ημέρα ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο στις 7 Ιανουαρίου, ο κ. Φυτιρής είπε ότι τον προβληματίζει και τον θλίβει «αν υπάρχει τέτοια σκέψη», προσθέτοντας ότι «το κράτος δεν θα σταματήσει να λειτουργεί και θα βρεθούν οι λύσεις».

«Αν εκφεύγουν από τους κανονισμούς του κράτους να είναι έτοιμοι να δεχτούν τις συνέπειες, όποιος διανοείται κάτι τέτοιο που εκφεύγει από τους κανονισμούς του κράτους», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι κάνω ότι θέλω, αλλά κάνω αυτά που προβλέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς αν θα ληφθούν μέτρα για να μην βρεθεί η Δημοκρατία σε κενό ασφαλείας ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις» και εξέφρασε σιγουριά ότι «οι αστυνομικοί διακατέχονται από αίσθημα ευθύνης και δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Δημοκρατίας, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε τέτοιες δράσεις όπως είναι η Κυπριακή Προεδρία, το οργανωμένο έγκλημα που έχει έξαρση και άλλες παρανομίες.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας αστυνομικός που να παραβεί τον όρκο του και να αποφασίσει να κάνει πράξεις, οι οποίες θα είναι αντίθετες με αυτό που απαιτεί η κοινωνία σήμερα», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι αυτό το οποίο του λέχθηκε είναι πως «δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκτελεστεί η οδηγία του Αρχηγού Αστυνομίας.

«Πιστεύω ότι δεν θα κάνουν κάτι που θα είναι ενάντια στα συμφέροντα της Δημοκρατίας και να αμφισβητήσουν το κύρος και την υπόσταση της Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν ισχύουν οι αναφορές του κ. Λοϊζίδη ότι δόθηκαν οδηγίες να μην προχωρούν σε συλλήψεις οι αστυνομικοί, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «αυτό είναι ένα καθαρά επιχειρησιακό θέμα».

Ανέφερε ότι ο καθένας από την πλευρά του μπορεί να κρίνει, αλλά άμα δεν έχει όλα τα δεδομένα σίγουρα είναι λάθος η κρίση του.

«Εγώ που είμαι στην κορυφή, όπως και ο Αρχηγός που έχουμε όλα τα δεδομένα μπορούμε να κρίνουμε αν κάτι είναι σωστό ή λάθος», ανέφερε και πρόσθεσε πως δεν δέχεται «κρίσεις για επιχειρησιακά ζητήματα από οποιονδήποτε συνδικαλιστή».

«Σε διαδικασία εκσυγχρονισμού» Αστυνομίας και Κεντρικών Φυλακών

Αναφορικά με τη συνάντηση του για τις Κεντρικές Φυλακές με τις συντεχνίες ΙΣΟΤΗΤΑ και ΠΑΣΥΔΥ, ο κ. Φυτιρής είπε ότι τις έχει δει και θα τις ξαναδεί και θα επισκεφθεί τις φυλακές στις 7 του μηνός και θα πηγαίνει συνέχεια «και στις φυλακές και στις αστυνομικές διευθύνσεις με τη συνοδεία πάντοτε του Αρχηγού Αστυνομίας και των διευθυντών των Φυλακών προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν και στις φυλακές και στην αστυνομία, με στήριξη και του ανθρώπινα δυναμικού στο βαθμό που πρέπει και με ισονομία».

Ανέφερε ότι «θα είμαστε στην διαδικασία να εκσυγχρονίσουμε και την Αστυνομία και τις Φυλακές με ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί στις επόμενες μέρες».

Ερωτηθείς αν υπάρχει ταύτιση απόψεων με τις συντεχνίες των Φυλακών για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «υπάρχει πλήρης ταύτιση και οι εισηγήσεις τους ήταν αυτές που ακουμπούν τα προβλήματα και όσον αφορά τα κτιριακά και όσον αφορά τα άλλα θέματα».

«Πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής θα υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει διένεξη και είναι κάτι το οποίο θα το δείτε στην πορεία», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν θα καταθέσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση και με τις φυλακές, ο κ. Φυτιρής απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε ότι «σύντομα, εντός του μηνός, θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα που θα ληφθούν για βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος».

Άλλα μέτρα θα «είναι βραχυπρόθεσμα, άλλα μακροχρόνια», ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν μπορεί να πούμε ότι θα κάνουμε νέες εγκαταστάσεις μέσα σε έξι μήνες».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετακίνησης των Φυλακών σε άλλο χώρο προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα, ο κ. Φυτιρής είπε ότι αυτό θα το αναφέρει σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιήσει.

«Θα σας πω αναλυτικά το πρόγραμμα, το οποίο είναι ρεαλιστικό και εφαρμοστέο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει και πρόθεση για να διερευνηθούν καταγγελίες που αφορούν στελέχη των φυλακών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δώσει ήδη οδηγίες, «αλλά χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ή ενδείξεις πραγματικές που να δίνουν αντικειμενικά κριτήρια για να υπάρξουν περαιτέρω έρευνες δεν μπορεί να γίνει επειδή βρέθηκε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα».

«Εξετάζονται τα ηλεκτρονικά και δεν είναι εύκολο να διαπιστωθούν εάν είναι αληθινά ή όχι, αλλά προφανώς αναμένονται αυτές οι αναλύσεις από το ηλεκτρονικό έγκλημα» είπε.

Σε σχέση με το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «έχει αρκετά προβλήματα, το σύστημα γιατί επηρεάζει και τις γύρω περιοχές, είναι σε μια οικιστική περιοχή», προσθέτοντας ότι δεν θέλει να αναφερθεί περαιτέρω γιατί υπεισέρχονται και «κάποια κρίσιμα ζητήματα».

Ερωτηθείς κατά πόσον θα προσληφθούν νέα άτομα που να γνωρίζουν την σωφρονιστική πολιτική, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι δεν είναι εύκολο να βρεθούν άτομα που γνωρίζουν, προσθέτοντας ότι «θα είναι άτομα που θα εκπαιδευτούν για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους ζητήματα».

Μένουν πλέον τα ένδικα μέσα και η διαμαρτυρία ως αντίδραση λέει ο Ν.Λοϊζίδης μετά τη συνάντηση με Υπ.Δικαιοσύνης

Ως αντίδραση στην διαταγή του Αρχηγού Αστυνομίας μένουν πλέον τα ένδικα μέσα και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, βάσει της νομοθεσίας, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» Νίκος Λοϊζίδης, ύστερα από συνάντηση την Παρασκευή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστα Φυτιρή.

Σε σχέση με τον λόγο ξεσπάσματος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ την περασμένη Τετάρτη από τους τηλεοπτικούς δείκτες, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι αυτός «ήταν γιατί χρησιμοποιήθηκαν στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Αρχηγού Αστυνομίας, δύο ώρες προηγουμένως, υπόνοιες για παράξενες συντεχνίες, για διεφθαρμένους αστυνομικούς που έκαναν κατάχρηση υπερωρίας, για αλλότρια κίνητρα συντεχνιών όταν διεκδικούν εργασιακά δικαιώματα και γι’ αυτό υπήρξε αυτή η έντονη αντίδραση και ήταν και αυτό το οποίο ενημερώσαμε και τον έντιμο Υπουργό Δικαιοσύνης».

Συγκεκριμένα, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι η συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης αφορούσε τις ώρες εργασίας των αστυνομικών της πρώτης γραμμής που σε μίαν ημέρα με απόφαση και διαταγή, όπως είπε, «ο Αρχηγός της Αστυνομίας απέκοψε 15 ημέρες για ξεκούραση».

Ανέφερε ότι ο αστυνομικός έπαιρνε μία μέρα για ξεκούραση για κάθε 20 εργασιακές μέρες και σήμερα θα παίρνει μία ημέρα κάθε 76 μέρες.

Ανέφερε ότι με την ανάληψη του Υπουργείου από τον κ. Φυτιρή η προσδοκία ήταν «να δώσουμε μια ώθηση και μια ενότητα, να αλλάξουν πράγματα στην Αστυνομία».

«Μας απογοήτευσαν αυτοί που έκοψαν τα φτερά του Υπουργού με αυτήν την απόφαση για τους αστυνομικούς», πρόσθεσε.

Αναφέροντας ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι δεν μπορεί να επέμβει στις διαταγές του Αρχηγού, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι θέση του Υπουργού είναι ότι δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση στις διαταγές του Αρχηγού Αστυνομίας.

«Άρα οι αστυνομικοί όλοι, και οι 5.000, να ξέρουμε πλέον ότι τα εργασιακά μας δικαιώματα θα καταργούνται με την έγκριση της Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτό δεν ικανοποιεί την συντεχνία και πρόσθεσε πως αυτό «φαίνεται ότι είναι και θέση του Προέδρου (της Δημοκρατίας)», δηλαδή ότι «ο Πρόεδρος συμφώνησε με τη διαταγή του Αρχηγού».

«Δηλαδή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε και είπε να κοπούν οι ημέρες ξεκούρασης των αστυνομικών», πρόσθεσε.

«Από το 2022 είχαν συμφωνηθεί τα πάντα και αυτή την στιγμή κατέρρευσαν τα πάντα», πρόσθεσε.

Ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι ως τρόπος αντίδρασης τους «μένουν τα ένδικα μέσα», όπως είναι το Ευρωπαϊκό Συνδικάτων Αστυνομικών, δικαστήρια και «με την έγκριση του Συμβουλίου μου εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε σημεία και ημέρες για τις οποίες θα παραξενευτείτε και εσείς οι ίδιοι, βάσει της νομοθεσίας πάντοτε, όταν θα γίνουν».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν μέτρα και στις 7 Ιανουαρίου που γίνεται η τελετή έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι δεν γνωρίζει τις αποφάσεις που θα λάβει το Συμβούλιο της συντεχνίας.

«Όταν το θέμα θα πάει στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής να προετοιμαστούν πάρα πολλοί για αυτά που θα ακουστούν για υπερωριακά», ανέφερε και πρόσθεσε πως «χρησιμοποιήθηκε η λέξη κατάχρηση εναντίον συναδέλφων μου και διαφθορά εναντίον συναδέλφων μου».

Ερωτηθείς αν τα μέτρα των συντεχνιών θα επηρεάσουν την ασφάλεια των πολιτών, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι ξεκίνησε η εφαρμογή της διαταγής του Αρχηγού Αστυνομίας και διερωτήθηκε που ήταν «οι 100 αστυνομικοί που κερδίσαμε στις 6.05 χθες το βράδυ κατά τους πυροβολισμούς».

Ανέφερε επίσης ότι είχε πει στον Υπουργό Δικαιοσύνης πριν 10 μέρες, όταν είχαν συνάντηση, για την πρόθεση του Αρχηγού Αστυνομίας να εκδώσει την διαταγή. Συνέχισε, λέγοντας ότι το θέμα δεν είναι να χαμηλώσει τους τόνους αλλά να υπερασπιστεί τους συναδέλφους του, βάσει της νομοθεσίας.

«Εμείς σαν συνδικαλιστές θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για τους συναδέλφους μας. Θα πεθάνουμε στην πρώτη γραμμή με τις πειθαρχικές και ποινικές που μπορεί να ακολουθήσουν και πάλι εναντίον μας, γιατί αφέθηκαν κάποιες υπόνοιες ήδη», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι θα αποσταλεί μία επιστολή που θα κοινοποιηθεί αύριο - μεθαύριο και τις επόμενες μέρες θα πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Τέλος, ο κ. Λοϊζίδης διερωτήθηκε αν θα σταματήσουν τα υπερωριακά, ποιος θα πηγαίνει να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του ποδοσφαίρου και κατά πόσον θα πηγαίνει ο αστυνομικός του ΤΑΕ στο ποδόσφαιρο που δεν θα έχει ημέρα ξεκούρασης.

«Από την ώρα που μου λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν παρέμβαση σε εργασιακό δικαίωμα των αστυνομικών, σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπορεί να βγάλει διαταγή ο Αρχηγός και να πει ότι δεν θα ξαναπληρωθείτε για Κυριακή και δημόσια αργία και κανένας να μην παρέμβει», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ