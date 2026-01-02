«ΛΙΝΟΠΤΕΡΑ» Η καινούργια δισκογραφική εργασία του συνθέτη & ερμηνευτή Ανδρέα Α. Αρτέμη

Έκπληξη με την είσοδο της νέας χρονιάς 2026 στο χώρο της κυπριακής τραγουδοποιϊας και παραγωγής, κάνει ο μουσικοσυνθέτης Ανδρέας Α. Αρτέμης, με την εικοστή πέμπτη στη σειρά εργασία του σε ψηφιακό δίσκο (cd), με τον γενικό τίτλο: «Λινόπτερα». Το δελτίο τύπου του συνθέτη, συνοδεύεται από μια πρώτη «μουσικοκριτική» του Ελληνογερμανού εθνομουσικολόγου Ευγένιου Χορν, που παραθέτουμε στη συνέχεια: «ΛΙΝΟΠΤΕΡΑ». Έτσι τιτλοφορείται η καινούργια δισκογραφική εργασία του συνθέτη, ερμηνευτή (performer) Ανδρέα Α. Αρτέμη.

Πρόκειται για ένα μουσικό σύμπαν από ποιητικά τραγούδια, πολυμορφικά στοιχεία έμπνευσης εναλλασσόμενου ύφους αφού είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Α. Αρτέμης, δημιουργεί εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερα τραγούδια. Αν εξετάσει κανείς όλο το φάσμα των συνθετικών δραστηριοτήτων του, (είτε στη δισκογραφία, είτε σε παραστάσεις που ο ίδιος σκηνοθετεί και διευθύνει), θα το διαπιστώσει. Η δημιουργία σε δύσκολες εποχές είναι μια διαδικασία «ανατρεπτική» για την απλή καθημερινότητα αφού ανήκει στην κατηγορία των δημιουργών, που έχουν πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους. Αυτή είναι «τέχνη και τεχνική» των δικών του επινοήσεων κι επιδόσεων.

Η έννοια του «ήθους» στη μουσική συνδέεται με την αντίληψη ότι αυτή μπορεί να ασκεί επίδραση στην ψυχή του ανθρώπου. Αξίζει να τον ακούσετε στα «Λινόπτερα» του, που θεωρώ ότι είναι αυτός ο ψηφιακός δίσκος (cd) από τους κορυφαίους των εργασιών του. Σύμφωνα με τη θεωρία του ήθους ή αλλιώς «ηθική θεωρία της μουσικής», σε κάθε ρυθμική και μελωδική κίνηση υπάρχει και μια ανάλογη συναισθηματική αντίδραση, εμβαθύνοντας στην αισθητική διερεύνηση των δομικών παραμέτρων, ενός απόλυτα προσωπικού «ύφους».

Αν εξετάσετε σε βάθος το σύστημα μουσικής σύνθεσης που ακολουθεί θα αισθανθείτε ότι υπάρχει ένας πολυμορφικός μουσικός πλούτος στις εμπνεύσεις του.

Σε όλα αυτά τα μυστικά περάσματα της μουσικής του, δίκαια θα λέγαμε .. «ότι κρατάει τα σκήπτρα» της αρμονίας και της μελωδικότητας.

Ο δίσκος «Λινόπτερα» ως τίτλος δηλώνει ότι η εργασία αναδύεται από τα βάθη των ενστίκτων, με αέρινες μελωδίες υψηλής αισθητικής μουσικής αντίληψης, γραμμένα όλα για «προικισμένους παραλήπτες»...

Οι ήχοι και οι γραφές του συνθέτη, συνεχόμενοι κυματισμοί έμπνευσης, καταρράκτες αισθημάτων, ρεμβασμού κι απόλαυσης, κορυφώνονται σε κάθε τραγούδι του, με καθαρή ενέργεια ζωής, στη δίνη μιας καινούργιας μουσικοποιητικής ερμηνευτικής πρότασης, όπως γίνεται σε όλα τα πολύτιμα πράγματα που μας αρέσουν διαχρονικά. Καλοτάξιδη η καινούργια εργασία του συνθέτη, ερμηνευτή και ποιητή Ανδρέα Α. Αρτέμη.