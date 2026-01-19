Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε την εντολή του Netflix στους δημιουργούς επειδή ο κόσμος είναι κολλημένος στα κινητά

Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν πρόσφατα στην εκπομπή «Joe Rogan Experience» για να προωθήσουν τη νέα τους ταινία «The Rip» στο Netflix, και οι μακροχρόνιοι φίλοι και συνεργάτες μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το πώς η πλατφόρμα streaming αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ταινίες.

Ο Ντέιμον επεσήμανε ότι, επειδή οι θεατές δίνουν «πολύ διαφορετικό επίπεδο προσοχής» σε μια ταινία στο σπίτι σε σύγκριση με το σινεμά, το Netflix θέλει να προωθήσει τις σκηνές δράσης προς το μπροστινό μέρος της ταινίας. Είπε επίσης ότι υπάρχουν συζητήσεις πίσω από τα παρασκήνια σχετικά με την επανάληψη «της πλοκής τρεις ή τέσσερις φορές στον διάλογο» για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στα κινητά τους.

«Ο τυπικός τρόπος για να φτιάξεις μια ταινία δράσης, όπως μάθαμε, είναι να έχεις συνήθως τρεις σκηνές δράσης. Μία στην πρώτη πράξη, μία στη δεύτερη και μία στην τρίτη», εξήγησε ο Ντέιμον. «Ξοδεύεις τα περισσότερα χρήματά σου σε εκείνη της τρίτης πράξης. Αυτή είναι η κορύφωση. Και τώρα λένε: «Μπορούμε να βάλουμε μια μεγάλη σκηνή στα πρώτα πέντε λεπτά; Θέλουμε οι θεατές να μείνουν. Και δεν θα ήταν κακό αν επαναλάμβανες την πλοκή τρεις ή τέσσερις φορές στον διάλογο, επειδή οι θεατές είναι κολλημένοι στα κινητά τους ενώ παρακολουθούν την ταινία».

Ο Άφλεκ παρενέβη τότε, προσθέτοντας ότι η φόρμουλα των streaming υπηρεσιών για επιτυχημένο περιεχόμενο δεν είναι ο μόνος τρόπος. Χρησιμοποίησε την πρόσφατη επιτυχημένη μίνι σειρά του Netflix «Adolescence» που πρόσφατα σάρωσε στις Χρυσές Σφαίρες, ως λαμπρό παράδειγμα.

«Αλλά αν κοιτάξεις το «Adolescence», δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά», είπε ο Άφλεκ. «Και είναι καταπληκτικό. Και είναι και σκοτεινό. Είναι τραγικό και έντονο. [Πρόκειται για] έναν άντρα που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κατηγορείται για φόνο. Υπάρχουν μακρινές λήψεις από το πίσω μέρος των κεφαλιών τους. Μπαίνουν στο αυτοκίνητο, κανείς δεν λέει τίποτα».

Ενώ ο Ντέιμον θεωρούσε ότι σειρές όπως το «Adolescence» είναι «η εξαίρεση», ο Αφλεκ είπε ότι ένιωθε ότι η σειρά «αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να κάνεις» τα κόλπα του Netflix για να ευχαριστήσεις το κοινό.

