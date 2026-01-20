Επεισόδια στα σύνορα Τουρκίας–Συρίας σε φιλοκουρδική διαδήλωση (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, διαδηλωτές εκσφενδόνισαν πέτρες προς τους αστυνομικούς, φωνάζοντας στα κουρδικά «Ζήτω η αντίσταση της Ροτζάβα»

Τουλάχιστον 1.000 διαδηλωτές υπέρ της κουρδικής υπόθεσης επιχείρησαν σήμερα να περάσουν από την Τουρκία στη Συρία μέσω του συνοριακού φυλακίου Νουσαϊμπίν, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όμως εμποδίστηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, σύμφωνα με διαπίστωση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κινήματος DEM, ως διαμαρτυρία για την επίθεση του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την τουρκική κυβέρνηση, εναντίον Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, διαδηλωτές εκσφενδόνισαν πέτρες προς τους αστυνομικούς, φωνάζοντας στα κουρδικά «Ζήτω η αντίσταση της Ροτζάβα», όπως αποκαλείται ο αυτόνομος κουρδικός θύλακας που εδώ και περίπου δέκα χρόνια τελεί υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, τις οποίες επιχειρεί να εκδιώξει η Δαμασκός.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, συγκεντρώσεις διαδηλωτών καταγράφηκαν και από τη συριακή πλευρά των συνόρων, στην πόλη Καμισλί.

Νωρίτερα, οι δύο συμπρόεδροι του κόμματος DEM, που αποτελεί τρίτη πολιτική δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, απηύθυναν ομιλίες στο πλήθος πριν ξεκινήσει η πορεία. «Ο κόσμος έχει ενωθεί κατά των Κούρδων», δήλωσε ο Τουντζέρ Μπακιρχάν, προσθέτοντας ότι «στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ροτζάβα που αγωνίζεται για την τιμή, την ταυτότητα και τη γλώσσα του».

Στο ίδιο πνεύμα, υπογράμμισε ότι «η Ροτζάβα είναι αντίσταση, είναι ελπίδα», τονίζοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε αυτή η ελπίδα να καταστραφεί». Από την πλευρά της, η συμπρόεδρος του DEM Τουλάι Χατιμογκιουλάρι διερωτήθηκε: «Εκκαθαρίζετε τη Ροτζάβα από τους Κούρδους αυτή τη στιγμή;».

protothema.gr

