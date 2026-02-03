ΗΠΑ: Δέος από το δορυφορικό αποτύπωμα της κακοκαιρίας – Επίθεση ψύχους μέχρι την Φλόριντα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο χιονοκυκλώνας – βόμβα που έπληξε με πρωτοφανείς συνέπειες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να απομακρύνεται στον Ατλαντικό με τον απόηχο να αφήνει έκπληκτους και τους μετεωρολόγους στην δορυφορική απεικόνιση.

Οι προβλέψεις προειδοποιούν για νέα επιδείνωση αρκτικού ψύχους το Σαββατοκύριακο ενώ οι πληγές είναι ανοικτές.

Ριπές ανέμων που ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα σάρωσαν τα παράλια της Βόρειας Καρολίνας

Στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, σημειώθηκε ρεκόρ χιονόπτωσης, ενώ η διάσημη παραλία Μυρτλ, για πρώτη φορά καταγράφεται χιονισμένη.

Περισσότερα από 1.000 τροχαία εν μέσω χάους στους δρόμους άφησαν τουλάχιστον δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η περιοχή Τάμπα-Σεντ Πίτερσμπουργκ στην ηλιόλουστη Φλόριντα είδε χιονοθύελλες και θερμοκρασίες ως και -30 βαθμούς Κελσίου το πρωί της Κυριακής. Τα ιγκουάνα πέφτουν αναισθητοποιούνται καθώς χάνουν προσωρινά τον έλεγχο των μυών τους και πέφτουν από τα δέντρα, ενώ οι εκκλήσεις για διάσωση υπό υποθερμία εισακούστηκαν από κατοίκους.

Μία εβδομάδα μετά την χιονοκαταιγίδα ποτ έπληξε τα δύο τρίτα των Ηνωμένων Πολιτειών , ο απολογισμός των 110 νεκρών συνοδεύεται από ανακοίνωση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ότι 13 άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία.

Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.

Η βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, (Artemis II ) στη Φλόριντα.

Πηγή: CBS, CNN, ΕΡΤ