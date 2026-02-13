Δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο στέλνει το Πεντάγωνο - Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ κάνει κάμψεις με πεζοναύτες – Viral βίντεο

Το βίντεο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Μάικ Γουόλτς στη Γενεύη και έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς (Michael - Mike- Waltz), να κάνει κάμψεις (pushups) με Αμερικάνους πεζοναύτες, επιδεικνύοντας την άριστη φυσική του κατάσταση. 

Το βίντεο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του 52χρονου Γουόλτς στη Γενεύη και έγινε γρήγορα viral,συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

 

Ο Γουόλτς είναι πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ που υπηρέτησε στους «πρασινοσκούφηδες», σε πεδία μάχης κυρίως στο Αφγανιστάν και τη Μέση Ανατολή.

Ηταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν από τους πρώτους διορισμούς του Τραμπ μετά την εκλογή του.

Πριν από τον ρόλο του στον Λευκό Οίκο, ήταν μέλος του Κογκρέσου από την έκτη περιφέρεια του Κογκρέσου της Φλόριντα από το 2019 έως ότου παραιτήθηκε τον Ιανουάριο για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα.

Στο Κογκρέσο, υπηρέτησε στις επιτροπές Πληροφοριών, Ενόπλων Υπηρεσιών και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο ήταν αξιωματικός του Αμερικανικού Στρατού και της Εθνοφρουράς και αποσύρθηκε μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας με τον βαθμό του συνταγματάρχη.

Πηγή: skai.gr

