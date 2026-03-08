Tραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ίσως να μην μείνει κανείς για να πει «παραδινόμαστε»

Ολοένα και σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πόλεμος να λήξει μόνο εάν καταστραφεί πλήρως ο ιρανικός στρατός και εξοντωθεί η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One το Σάββατο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ αντικειμένου, εάν σκοτωθούν όλοι οι πιθανοί ηγέτες του Ιράν και εξοντωθεί η στρατιωτική ηγεσία.

«Ίσως να μην μείνει κανείς για να πει “παραδινόμαστε”»

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε κάποιο σημείο, ίσως να μην υπάρχει κανείς για να πει “παραδινόμαστε”».

Η τοποθέτηση αυτή εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τα σενάρια για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τεχεράνης.

Μιλώντας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Έχουμε εξουδετερώσει τα 44 πολεμικά πλοία του ναυτικού τους. Έχουμε καταστρέψει την αεροπορία τους, κάθε αεροσκάφος. Έχουμε καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των πυραύλων τους. Οι πύραυλοι πλέον δεν εκτοξεύονται σχεδόν καθόλου. Έχουμε επίσης πλήξει πολύ σκληρά τις εγκαταστάσεις παραγωγής όπου κατασκευάζουν τους πυραύλους. Η δυνατότητά τους στα drones έχει μειωθεί δραστικά. Ο στρατός τους είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Θα μπορούσαμε να πλήξουμε τον ίδιο τον στρατό πολύ σκληρά, αλλά ίσως το κάνουμε, ίσως και όχι. Δεν έχουμε λάβει ακόμη αυτή την απόφαση».