«Έκλεψε την παράσταση»: Μια συσκευασία Nutella έγινε η πιο viral στιγμή του Artemis II mission

Η στιγμή έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο, με χρήστες να αστειεύονται ότι η Nutella τώρα τεχνικά έχει ταξιδέψει πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία.

Καθώς το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA έγραφε ιστορία, ταξιδεύοντας πιο μακριά από τη Γη από ό,τι οποιοσδήποτε άνθρωπος μέχρι σήμερα, ένας άλλος, απρόσμενος επιβάτης εμφανίστηκε ήσυχα στο πλάνο από το εσωτερικό του διαστημόπλοιου Orion: ένα βαζάκι Nutella.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αποστολής από τη NASA, το spread φουντουκιού φαινόταν να επιπλέει μέσα στην καμπίνα του διαστημόπλοιου λίγα λεπτά πριν οι διοικητής Reid Wiseman, πιλότος Victor Glover, ειδική αποστολής Christina Koch και ειδικός αποστολής Jeremy Hansen καταρρίψουν το ρεκόρ απόστασης που είχε τεθεί από το Apollo 13 το 1970.

 

Η στιγμή έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο, με χρήστες να αστειεύονται ότι η Nutella τώρα τεχνικά έχει ταξιδέψει πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία. Άλλοι σχολίασαν ότι η Ferrero, η εταιρεία πίσω από τη Nutella, μόλις έλαβε την πιο πολύτιμη διαφήμιση - δωρεάν από το Διάστημα.

Η NASA, ωστόσο, απέκλεισε οποιαδήποτε υπόνοια ότι το βαζάκι ήταν μέρος κάποιας συμφωνίας με μάρκα. Σε δήλωση προς το Futurism, η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού, Bethany Stevens, τόνισε ότι η NASA «δεν επιλέγει τα γεύματα ή τα τρόφιμα του πληρώματος σε συνδυασμό με συνεργασίες μάρκας» και διευκρίνισε ότι η εμφάνιση της Nutella «δεν ήταν τοποθέτηση προϊόντος».

Με πληροφορίες από Mashable/lifo.gr

