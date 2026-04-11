Αντήχησε το «Ανάστα ο Θεός» - Σείστηκαν οι εκκλησίες σε όλη την Κύπρο (βίντεο)

Αντήχησε το «Ανάστα ο Θεός» σε εκκλησίες σε όλη την Κύπρο, σηματοδοτώντας την Πρώτη Ανάσταση και κορυφώνοντας το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Πιστοί συγκεντρώθηκαν από νωρίς στους ναούς, συμμετέχοντας με ευλάβεια στη λειτουργία και βιώνοντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της Ορθόδοξης παράδοσης.

Ο ήχος των στάμνων και η χαρμόσυνη ατμόσφαιρα γέμισαν τους ναούς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι πιστοί συμμετείχαν ενεργά στο έθιμο. Η Πρώτη Ανάσταση παραμένει ζωντανή στην Κύπρο, μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας και προσμονής για το Πάσχα.

