BINTEO: Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία - Τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και πήγε... βόλτα στις κερκίδες!

«Δεν είναι ότι δεν υπήρχε 100% καμία απειλή για το κοινό, αλλά αυτές είναι ήμερες τίγρεις» ισχυρίστηκε ο διευθυντής του τσίρκου

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε τσίρκο στην πόλη Ροστόφ της Ρωσίας όταν μια τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και... έκανε βόλτα στις κερκίδες.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που το δίχτυ υποχωρεί δίνοντας την ευκαιρία σε μια από τις τρεις τίγρεις που συμμετείχαν στο εν εξελίξει νούμερο, να περάσει στις κερκίδες. Στη θέα της τίγρης γονείς με παιδία πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να αναζητούν την έξοδο.

 

Από την πλευρά τους, σύμφωνα, με μαρτυρίες, οι υπεύθυνοι του τσίρκου καλούσαν τους θεατές να παραμείνουν στις θέσεις τους ώστε να μην τρομάξει το μεγαλόσωμο αιλουροειδές.

Μετά από λίγα δραματικά λεπτά το προσωπικό του τσίρκου κατάφερε να ακινητοποιήσει την τίγρη.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του τσίρκου Νικολάι Ντοβγκάλουκ υποστήριξε πως «δεν είναι ότι δεν υπήρχε 100% καμία απειλή για το κοινό, αλλά αυτές είναι ήμερες τίγρεις, που σημαίνει ότι είναι εκπαιδευμένες σαν ήμερα ζώα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε πανικός και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό εξαιτίας αυτού».

Όσον αφορά, δε, το σφάλμα με το προστατευτικό δίχτυ, ο Ντοβγκάλουκ έκανε λόγο για «λάθος ενός εργαζόμενου» και για «σύμπτωση».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

