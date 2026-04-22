Τουρκία: Συνετρίβη μεταγωγικό στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47 στην Άγκυρα - Πέντε τραυματίες (βίντεο)

Βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 της Αεροπορίας της Τουρκίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο Τεμελλί της Άγκυρας, τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4).

«Ένα βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού μας συνετρίβη για άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμελλί της Άγκυρας. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με το CNN Turk.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως «δεν υπάρχουν θύματα του προσωπικού μας».

Στο νοσοκομείο πέντε επιβάτες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί πέντε άτομα.

NEW: Heavy transport helicopter CH-47 Chinook crashes during training flight in Ankara Temelli, Turkey; no casualties reported yet, per MoD. pic.twitter.com/P1bC8Jts4a — Resist Wire (@ResistWire) April 21, 2026

Ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ εξέφρασε ευχές για περαστικά στο προσωπικό που επέβαινε στο βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 της Διοίκησης Αεροπορίας Στρατού.

Τη στιγμή που επρόκειτο να προσγειωθεί η συντριβή

Η ομάδα έρευνας και διάσωσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) και στρατιωτικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σιντζάν, Λεβέντ Κιλίτς, δήλωσε ότι και τα πέντε μέλη του προσωπικού που επέβαιναν στο ελικόπτερο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε η Hurriyet.

Ο Κιλίτς σημείωσε ότι οι έρευνες για το ελικόπτερο συνεχίζονται, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να προσγειωθεί. Ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων μας έφτασε επίσης. Είναι ευτυχές που δεν υπήρξαν θάνατοι».

Πηγή: cnn.gr