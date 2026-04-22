Τουρκία: Συνετρίβη μεταγωγικό στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47 στην Άγκυρα - Πέντε τραυματίες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η ομάδα έρευνας και διάσωσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) και στρατιωτικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή

Βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 της Αεροπορίας της Τουρκίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο Τεμελλί της Άγκυρας, τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4).

«Ένα βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 που ανήκε στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού μας συνετρίβη για άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Τεμελλί της Άγκυρας. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με το CNN Turk.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως «δεν υπάρχουν θύματα του προσωπικού μας».

Στο νοσοκομείο πέντε επιβάτες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί πέντε άτομα.

Ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ εξέφρασε ευχές για περαστικά στο προσωπικό που επέβαινε στο βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 της Διοίκησης Αεροπορίας Στρατού.

Τη στιγμή που επρόκειτο να προσγειωθεί η συντριβή

Η ομάδα έρευνας και διάσωσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) και στρατιωτικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σιντζάν, Λεβέντ Κιλίτς, δήλωσε ότι και τα πέντε μέλη του προσωπικού που επέβαιναν στο ελικόπτερο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε η Hurriyet.

Ο Κιλίτς σημείωσε ότι οι έρευνες για το ελικόπτερο συνεχίζονται, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να προσγειωθεί. Ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων μας έφτασε επίσης. Είναι ευτυχές που δεν υπήρξαν θάνατοι».

Πηγή: cnn.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

