Ανδρέας Μαυρογιάννης: Οι Κύπριοι είναι έτοιμοι για λύση του Κυπριακού

Άντρη Δανιήλ

Τα έξι σημεία Γκουτέρες καθιστούσαν την πορεία προς τη λύση μη αναστρέψιμη

Η Τουρκία δημιούργησε το χώρο, επιτρέποντας την εκλογή Τουφάν Έρχιουρμαν στην Τ/Κ ηγεσία, δηλώνει στον Πολίτη ο Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, πρώην διαπραγματευτής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Κύπριοι είναι έτοιμοι για λύση ΔΔΟ. Υπενθυμίζει τα έξι σημεία Γκουτέρες στο Γκραν Μοντανά και περιγράφει με λεπτομέρεια πού μείναμε στις διαπραγματεύσεις και από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το διάλογο. Μιλά για τον Ευρωπαϊστή, δυτικόστροφο Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τις προοπτικές για επανένωση του τόπου.

Ο κύριος Μαυρογιάννης απαριθμεί τα αγκάθια που πρέπει να τύχουν χειρισμού, ώστε να προχωρήσει ο διάλογος, σκιαγραφεί τη λύση του Κυπριακού, ενώ την ίδια ώρα, απαντά αν τον ενδιαφέρει να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028.

