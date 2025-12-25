Άγγελος Λεβέντης: Γιατί τα Xριστούγεννα δεν είναι η πιο όμορφη γιορτή για όλους

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και την Άντρη Δανιήλ, o συγγραφέας Άγγελος Λεβέντης κλινικός κοινωνικός λειτουργός και ψυχοθεραπευτής εξηγεί τα ποικίλα συναισθήματα τα οποία μας κυριεύουν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ερωτηθείς για τη θλίψη των γιορτών, ο Άγγελος Λεβέντης τη χαρακτηρίζει απόλυτα φυσιολογική, με τη χαρά και τη λύπη όπως αναφέρει, να αντιστρέφονται αλλά και μια υπερβολική πίεση να συνοδεύει όλες τις στιγμές των ημερών και τους ρόλους του οποίους πρέπει να υποδυθούμε.

Πως διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας; Πώς αντιμετωπίζουμε την τοξικότητα και όσα αισθανόμαστε μη διαχειρίσιμα; Γιατί συγκρίνουμε τα δεδομένα μας με αυτά που προβάλλονται στα social media; Πως φροντίζουμε το παιδί μέσα μας; Και πως επουλώνουμε ψυχικά τραύματα, που κρύβουμε καλά; Πώς μας διαμορφώνει το άγχος, ο φόβος; Με ποιο τρόπο γίνεσαι πιο δυνατός;

Οι απαντήσεις του Άγγελου Λεβέντη μέσα από την επιστημονική του προσέγγιση.

Η Επτασφράγιστη βιβλιοθήκη

«Επτασφράγιστη βιβλιοθήκη», το πρώτο βιβλίο του το οποίο κυκλοφορεί από τον Δεκέμβριο και πραγματεύεται τα επτασφράγιστα μυστικά των ανθρώπων, αλλά και τρόπους να τα αγκαλιάσει ο καθένας.

Βρισκόμαστε, αναφέρει ουγγραφέας, σε ένα αλληγορικό κόσμο, στον οποίο ο κάθε άνθρωπος μοιάζει με βιβλίο, με τα περιεχόμενα από σελίδα σε σελίδα να διαφέρουν.