Λοϊζίδης: Η απειλή Φυτιρή δεν έγινε σε μένα, αλλά στον πρόεδρο της «Ισότητας» - «Ρωτήστε τον υπουργό πόσους αστυνομικούς απασχολεί στη φρουρά του»

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, λίγη ώρα μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη του υπουργού Δικαιοσύνης, ο Νίκος Λοϊζίδης επανέλαβε τις καταγγελίες του περί απειλών και απάντησε στις αναφορές που έγιναν σε βάρος του.

Αναφερόμενος στη φερόμενη απειλή, ανέφερε ότι αυτή δεν έγινε απευθείας προς τον ίδιο, αλλά προς τον πρόεδρο της συντεχνίας «Ισότητα», Πρόδρομο Χριστοφή, και του μεταφέρθηκε στη συνέχεια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλούσε με τον πρόεδρο της Ισότητας στο τηλέφωνο και του είπε επί λέξει: ''αν ήμουν Αρναούτης (σ.σ. ο Αρχηγός Αστυνομίας), θα αποκεφάλιζα αύριο το πρωί τον Λοϊζίδη''. Πάρτε τον τηλέφωνο να σας τα πει».

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τον Υπουργό ότι επιμένει σε προσωπικές επιθέσεις, λέγοντας: «Συνεχίζει στο ίδιο τέμπο ο υπουργός Δικαιοσύνης να κάνει προσωπικές επιθέσεις με εμπάθεια».

Απαντώντας στο σχόλιο περί μετάθεσής του στην «πρώτη γραμμή», δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή είμαι συνδικαλιστής. Ο Αρχηγός Αστυνομίας μπορεί αύριο το πρωί να με μεταθέσει όπου θέλει. Και πάλι συνδικαλιστής θα είμαι». Συμπλήρωσε ότι: «Είτε η ταμπέλα μου είναι στην πρώτη γραμμή στα ναρκωτικά είτε στη ΜΑΑΔ, όπου υπηρέτησα 14 χρόνια, εγώ έχω δει έμφορτα πιστόλια μπροστά μου. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν δει».

Για τον χαρακτηρισμό «οχληρία», ο Νίκος Λοϊζίδης ανέφερε: «Οχληρία δεν είναι η φωνή των χιλιάδων αστυνομικών».

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του είπε: «Θα δείτε σήμερα ανάρτηση και δημοσίευμα της Euro Cop για τον Κώστα Φυτιρή. Θα δείτε επίσης ότι αναμένουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πουν αν θα υπάρξει αντίδραση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το πολιτικό κόστος που έχει από τον κύριο Φυτιρή».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ δεν θα κατέβω σε άλλο επίπεδο, γιατί θα μπορούσα αυτή τη στιγμή πολύ απλά να πω πόσους αστυνομικούς απασχολεί ο κύριος Φυτιρής από την ημέρα που ανέλαβε Υπουργός Δικαιοσύνης για προσωπικά του θέματα», κάνοντας αναφορά στη φρουρά που, όπως είπε, απασχολεί ο υπουργός.

Αναφερόμενος σε προσωπική στοχοποίησή του, δήλωσε: «Μου έχει κάνει προσωπική επίθεση, παράνομα. Έχει υποδείξει στα μέσα ενημέρωσης πού υπηρετώ και αυτό δεν θα μείνει έτσι».

Ερωτηθείς γιατί ο υπουργός «τα βάζει» με τη συντεχνία «Ισότητα», απάντησε: «Γιατί λέμε την αλήθεια. Γιατί μιλάμε για το δημόσιο συμφέρον».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η υπόθεση δεν θα τερματιστεί εδώ: «Αυτό που έκανε σήμερα με την προσωπική επίθεση δεν θα μείνει έτσι. Ελπίζω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερωθεί για τα ατοπήματα του υπουργού του».