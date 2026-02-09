Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν: Στο Ομάν ο Αλί Λαριτζανί

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μεταβαίνει στο Ομάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και διπλωματικών ζυμώσεων.

Ο Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας του Ιράν, θα μεταβεί αύριο Τρίτη στο Ομάν, τη χώρα που μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Λαριτζανί «θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο σουλτανάτο του Ομάν και θα συζητήσει τις πιο πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και τη διμερή συνεργασία σε διάφορα επίπεδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στον λογαριασμό του στο Telegram.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν την προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο να αναβιώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση συμφωνία αναφορικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.

