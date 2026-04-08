Πέρασαν τα δύο πρώτα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία -Το πρώτο είναι ελληνόκτητο

Χρίστος Κληρίδης: Σοκαρίστηκα όταν είδα μέρος του υλικού, στην υπόθεση «Σάντη» - Τι λέει για τον Μακάριο Δρουσιώτη

Ο νομικός Χρίστος Κληρίδης, καλείται να απαντήσει για το δικηγορικό απόρρητο, το τεκμήριο της αθωότητας και την πιθανή διάδοση ψευδών ειδήσεων - Απαντά για τον ανταγωνισμό μεταξύ δικαστικών κύκλων και διαχωρίζει τη θέση του από τον ξάδελφο του Νίκο Κληρίδη.

Σοβαρά ποινικά αδικήματα σε διάφορα επίπεδα διαφαίνονταν στην υπόθεση «Σάντη» από το 2020, οπότε περιήλθαν στην κατοχή του έντυπα με μηνύματα και άλλα στοιχεία, αναφέρει ο νομικός Χρίστος Κληρίδης. Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast από τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κληρίδης εξηγεί τους  λόγους για τους οποίους ο ίδιος επέλεξε να φυλάξει στο συρτάρι τα χαρτιά της υπόθεσης και να μην διακινδυνεύσει το όνομα του αλλά και να μην αφήσει εκτεθειμένο τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Καλείται να απαντήσει για το δικηγορικό απόρρητο, το τεκμήριο της αθωότητας, την πιθανή διάδοση ψευδών ειδήσεων, ενώ απαντά για τον ανταγωνισμό μεταξύ δικαστικών κύκλων και διαχωρίζει τη θέση του από τον ξάδελφο του Νίκο Κληρίδη, τον οποίο όπως σημειώνει, θέλησε να προστατεύσει.

Αναλύει την παρακινδυνευμένη ενέργεια του Μακάριου Δρουσιώτη να δημοσιοποιήσει με τον τρόπο που το έπραξε, τόσα στοιχεία που αγγίζουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και την προστασία προσωπικών δεδομένων, αδικήματα τα  οποία επισύρουν ποινή φυλάκισης.

 

