Vetrina x Exereton: Μία συνεργασία που ενώνει την απόλαυση με την υγιεινή διατροφή

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, και το ολοκαίνουριο all-day dining & deli concept του, το Vetrina, έρχονται να συστήσουν το απαιτητικό κοινό της χώρας μας στην ιδέα πως μπορεί ένα προϊόν να είναι ποιοτικό και θρεπτικό, αλλά συνάμα και απίστευτα απολαυστικό, μέσα από την συνεργασία με το Exereton, επιλεγμένα προϊόντα του οποίου θα πωλούνται στο retail area του Vetrina.

Το premium ελληνικό food brand με την εντυπωσιακή εξέλιξη και επέκταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προσγειώνεται λοιπόν στο προσεγμένο retail area του Vetrina και μαζί φέρνει τα υγιεινά του προϊόντα, που ξεχωρίζουν για την healthy eating φιλοσοφία τους και την υψηλή ποιότητα των συστατικών τους. Έτσι τα προϊόντα του Exereton παίρνουν τη θέση τους ανάμεσα στην επιλεγμένη συλλογή απο προσεγμένες γεύσεις που βρίσκουν οι επισκέπτες στο Vetrina, με τα προϊόντα προς πώληση να προέρχονται τόσο από μικρούς παραγωγούς και βιοτεχνίες όσο και από branded εταιρίες τροφίμων.

Ανάμεσα στις πολλές και εξαιρετικές προτάσεις του Exereton ξεχωρίζουν οι θρεπτικές μπάρες, τα healthy bites, τα απολαυστικά spreads, η χειροποίητη granola και οι φυσικές μαρμελάδες, και αυτά ακριβώς θα συναντούν οι επισκέπτες στα κομψά ράφια και τις βιτρίνες του Vetrina, δίπλα στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, τη συλλογή ζυμαρικών, τα εκλεκτά τυριά και τα πολλά ακόμη προϊόντα του retail & deli area. Φυσικά και από τη συλλογή δεν θα μπορούσε να λείπει η επιλογή του φρέσκου nut butter, που δημιουργείται μπροστά στα μάτια του επισκέπτη με τον ξηρό καρπό της επιλογής του.

Τα προϊόντα του Exereton δημιουργούνται με φυσικά ανεπεξέργαστα γλυκαντικά, όπως οργανικό σιρόπι σφενδάμου, οργανικό νέκταρ λουλουδιών και αγαύη, καθώς και εναλλακτικά άλευρα, ενώ το brand ακολουθεί τη σύγχρονη τάση των functional τροφίμων, δηλαδή προϊόντων που εμπλουτίζονται με θρεπτικά στοιχεία, όπως φυτικές ίνες, ασβέστιο και βιταμίνες.

«Η συνεργασία αυτή προέκυψε μέσα από μια κοινή αντίληψη για τη γαστρονομία και την ποιότητα. Το Vetrina είναι ένας χώρος που αναδεικνύει προσεγμένα προϊόντα και εμπειρίες γύρω από το φαγητό, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του Exereton. Η παρουσία μας σε έναν χώρο, όπως το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το brand μας, αφού πρόκειται για ένα περιβάλλον που συνδυάζει φιλοξενία, γαστρονομία και lifestyle, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με την ταυτότητα του Exereton», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Exereton brand, Γιάννης Χατζηχριστοδούλου.

Το Vetrina του The Landmark, Autograph Collection, μένει πιστό στη δέσμευσή του να προσφέρει μόνο κορυφαία προϊόντα και εξαιρετικές γεύσεις τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές κοινό του, και η συνεργασία με το Exereton το αποδεικνύει περίτρανα.

